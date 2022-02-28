«Ъ»: производители стройматериалов прекращают поставки в РФ

Удорожание импортных стройматериалов ударит по рынку высокобюджетного жилья, считают застройщики Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Рубль дешевеет на фоне спецоперации на Украине

Производители стройматериалов приостановили импорт в Россию из-за резкого скачка доллара на фоне спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщает «Коммерсант». В первую очередь перебои с поставками затронули застройщиков жилья и DIY-ритейлеров.

«Производители стройматериалов приостановили отгрузки товара дистрибуторам. В частности, так поступил „Технониколь“ (производитель кровельных, гидроизоляционных и теплоизоляционных материалов), ОМК, „Металлсервис“ и ММК (производители металлопродукции)», — передает «Коммерсант» со ссылкой на одного из поставщиков.

О трудностях с получением материалов и оборудования от швейцарской фирмы ABB и французской «Шнейдер Электрик» сообщили в строительной компании ГК ФСК. О приостановке отгрузок по действующим договорам рассказали в ГК «Гранель».

С проблемами столкнулись и DIY-ритейлеры. Так, основатель онлайн-гипермаркета «Всеинструменты.ру» Виктор Кузнецов сообщил, что некоторые из контрагентов временно приостановили отгрузку и пересчитывают цены.

Многие поставщики строительной продукции решили до 1 марта не выставлять счета, так как намерены увеличить цены. Об этом рассказал президент межотраслевой ассоциации саморегулируемых организаций в области строительства и проектирования «Синергия» Александра Белоус. По данным одного из дистрибуторов, цены на стройматериалы могут вырасти на 20-30%.

Удорожание коснется импортных товаров и оборудование, отмечает гендиректор ГК «Смарт Инжинирс» Хусейн Плиев. По его мнению, это ударит по рынку высокобюджетного жилья, где используется до 40% импортных материалов, считает компания-застройщик Acons Group. В массовом жилье эта доля составляет 20-25%, уточнил директор по закупкам ГК «А101» Георгий Криницын. При этом из Европы привозят всего 20-30%, остальные материалы поступают из Китая.

Ранее курс доллара в российских банках превысил 100 рублей за единицу после начала российской спецоперации на Украине. В некоторых кредитных организациях его продавали за 110,48 рубля. Евро также резко подорожал, дойдя до отметки в 131,07 рубля, и тем самым побил рекорд декабря 2014 года. Московская и Петербургская биржи закрыли торги на всех рынках, сообщает «Утро.ру». Центробанк РФ объявил о начале валютной интервенции для стабилизации ситуации на финансовом рынке, передает телеканал 360. 25 февраля Центробанк РФ понизил курс доллара до 83,55 рубля. Курс евро составлял 93,6 рубля.

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