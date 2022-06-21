Reuters: США боятся ужесточать санкции против РФ из-за жадности

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Новые санкции против России могут вызвать дальнейший рост цен на топливо в США Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

США опасаются вводить новые санкции против России, так как это может усугубить инфляцию и рост цен на топливо в стране. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Это все равно что пинать лежачего», — передает агентство слова старшего научного сотрудника аналитического центра Атлантического совета Эллен Уолд. Ужесточение антироссийских санкций может повредить американским потребителям, которые и так вынуждены заправляться бензином за рекордные суммы. Цены на топливо начинают расти, даже когда американские власти только говорят о введении новых санкций, отмечает Уолд.

В США опасаются ответных мер со стороны России. Если Россия будет удерживать нефть, это немедленно приведет к росту цен, предупреждает Reuters. Мировые производители нефти не располагают достаточным количеством свободных мощностей, так как много лет они недостаточно инвестировали в нефтяные месторождения и нефтеперерабатывающие заводы.

Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, антироссийские санкции оказывают негативное воздействие и на западные страны. Конгрессмен США Лэнс Гуден заявил, что высокая инфляция и рекордный рост цен на бензин станут «убийственными» для президента США Джо Байдена.

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США опасаются вводить новые санкции против России, так как это может усугубить инфляцию и рост цен на топливо в стране. Об этом сообщает агентство Reuters. «Это все равно что пинать лежачего», — передает агентство слова старшего научного сотрудника аналитического центра Атлантического совета Эллен Уолд. Ужесточение антироссийских санкций может повредить американским потребителям, которые и так вынуждены заправляться бензином за рекордные суммы. Цены на топливо начинают расти, даже когда американские власти только говорят о введении новых санкций, отмечает Уолд. В США опасаются ответных мер со стороны России. Если Россия будет удерживать нефть, это немедленно приведет к росту цен, предупреждает Reuters. Мировые производители нефти не располагают достаточным количеством свободных мощностей, так как много лет они недостаточно инвестировали в нефтяные месторождения и нефтеперерабатывающие заводы. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, антироссийские санкции оказывают негативное воздействие и на западные страны. Конгрессмен США Лэнс Гуден заявил, что высокая инфляция и рекордный рост цен на бензин станут «убийственными» для президента США Джо Байдена.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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