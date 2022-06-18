В США раскрыли, что станет «убийственным» для Байдена до выборов

Рекордные цены на бензин в США вкупе с высокой инфляцией станут «убийственными» для президента Джо Байдена в период до промежуточных выборов в конгресс. Об этом заявил конгрессмен от штата Техас Лэнс Гуден.
«Я полагаю, что в период до промежуточных выборов, которые пройдут всего через несколько месяцев, цены на бензин будут для него убийственными. Есть очень немного вещей, которые можно было бы улучшить, чтобы помочь ему и демократам сохранить конгресс», — сказал он в эфире Fox News.
Он убежден, что ситуация с высокой инфляцией и рекордными ценами на топливо в в Штатах не изменится в течение ближайшего времени, если администрация Байдена не перестанет «подливать в огонь дорогой бензин». В Белом доме «отказываются признавать, что это их вина, они обвиняют Россию, они обвиняют нефтегазовые компании», — с читает конгрессмен.
По его мнению, Байден и его сторонники перекладывают свою вину на других. Конгрессмен уверен, что кризис в США стал результатов чрезмерных государственных расходов и вливаний денег в экономику, что и привело к «катастрофе».
24 февраля Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ на это ряд стран, в том числе США, ввели жесткие санкции. Однако ограничения имели и обратный эффект: Евросоюз и Америка столкнулись с инфляцией и высокими ценами на энергоносители из-за того, что попытались ввести эмбарго на российские газ и нефть.
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Рекордные цены на бензин в США вкупе с высокой инфляцией станут «убийственными» для президента Джо Байдена в период до промежуточных выборов в конгресс. Об этом заявил конгрессмен от штата Техас Лэнс Гуден. «Я полагаю, что в период до промежуточных выборов, которые пройдут всего через несколько месяцев, цены на бензин будут для него убийственными. Есть очень немного вещей, которые можно было бы улучшить, чтобы помочь ему и демократам сохранить конгресс», — сказал он в эфире Fox News. Он убежден, что ситуация с высокой инфляцией и рекордными ценами на топливо в в Штатах не изменится в течение ближайшего времени, если администрация Байдена не перестанет «подливать в огонь дорогой бензин». В Белом доме «отказываются признавать, что это их вина, они обвиняют Россию, они обвиняют нефтегазовые компании», — с читает конгрессмен. По его мнению, Байден и его сторонники перекладывают свою вину на других. Конгрессмен уверен, что кризис в США стал результатов чрезмерных государственных расходов и вливаний денег в экономику, что и привело к «катастрофе». 24 февраля Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ на это ряд стран, в том числе США, ввели жесткие санкции. Однако ограничения имели и обратный эффект: Евросоюз и Америка столкнулись с инфляцией и высокими ценами на энергоносители из-за того, что попытались ввести эмбарго на российские газ и нефть. Ранее члены Конгресса США потребовали от администрации президента предоставить детальную информацию о расходовании выделенных Украине средств. Американские чиновники опасаются, что миллиарды долларов, которые выделили на помощь Украине, могут расходоваться не по назначению.