В США раскрыли, что станет «убийственным» для Байдена до выборов

19 июня 2022 в 04:33 Размер текста - 17 +

Рекордные цены на бензин в США станут «убийственными» для Джо Байдена Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Рекордные цены на бензин в США вкупе с высокой инфляцией станут «убийственными» для президента Джо Байдена в период до промежуточных выборов в конгресс. Об этом заявил конгрессмен от штата Техас Лэнс Гуден. «Я полагаю, что в период до промежуточных выборов, которые пройдут всего через несколько месяцев, цены на бензин будут для него убийственными. Есть очень немного вещей, которые можно было бы улучшить, чтобы помочь ему и демократам сохранить конгресс», — сказал он в эфире Fox News. Он убежден, что ситуация с высокой инфляцией и рекордными ценами на топливо в в Штатах не изменится в течение ближайшего времени, если администрация Байдена не перестанет «подливать в огонь дорогой бензин». В Белом доме «отказываются признавать, что это их вина, они обвиняют Россию, они обвиняют нефтегазовые компании», — с читает конгрессмен. По его мнению, Байден и его сторонники перекладывают свою вину на других. Конгрессмен уверен, что кризис в США стал результатов чрезмерных государственных расходов и вливаний денег в экономику, что и привело к «катастрофе». 24 февраля Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ на это ряд стран, в том числе США, ввели жесткие санкции. Однако ограничения имели и обратный эффект: Евросоюз и Америка столкнулись с инфляцией и высокими ценами на энергоносители из-за того, что попытались ввести эмбарго на российские газ и нефть. Ранее члены Конгресса США потребовали от администрации президента предоставить детальную информацию о расходовании выделенных Украине средств. Американские чиновники опасаются, что миллиарды долларов, которые выделили на помощь Украине, могут расходоваться не по назначению. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Рекордные цены на бензин в США вкупе с высокой инфляцией станут «убийственными» для президента Джо Байдена в период до промежуточных выборов в конгресс. Об этом заявил конгрессмен от штата Техас Лэнс Гуден. «Я полагаю, что в период до промежуточных выборов, которые пройдут всего через несколько месяцев, цены на бензин будут для него убийственными. Есть очень немного вещей, которые можно было бы улучшить, чтобы помочь ему и демократам сохранить конгресс», — сказал он в эфире Fox News. Он убежден, что ситуация с высокой инфляцией и рекордными ценами на топливо в в Штатах не изменится в течение ближайшего времени, если администрация Байдена не перестанет «подливать в огонь дорогой бензин». В Белом доме «отказываются признавать, что это их вина, они обвиняют Россию, они обвиняют нефтегазовые компании», — с читает конгрессмен. По его мнению, Байден и его сторонники перекладывают свою вину на других. Конгрессмен уверен, что кризис в США стал результатов чрезмерных государственных расходов и вливаний денег в экономику, что и привело к «катастрофе». 24 февраля Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ на это ряд стран, в том числе США, ввели жесткие санкции. Однако ограничения имели и обратный эффект: Евросоюз и Америка столкнулись с инфляцией и высокими ценами на энергоносители из-за того, что попытались ввести эмбарго на российские газ и нефть. Ранее члены Конгресса США потребовали от администрации президента предоставить детальную информацию о расходовании выделенных Украине средств. Американские чиновники опасаются, что миллиарды долларов, которые выделили на помощь Украине, могут расходоваться не по назначению.