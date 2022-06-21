СМИ: в Ростовской области потерпел крушение военный самолет

Предполагается, что рухнул самолет Су-25
В Ростовской области упал военный самолет, предположительно, Су-25. Об этом сообщает Baza.
«По предварительным данным, речь идет о штурмовике Су-25. Предположительно, причиной падения стала ошибка пилотирования — самолет мог зацепить линию электропередач. На месте работают пожарные», — указано в telegram-канале Baza.
Ранее подобный случай произошел в Белгородской области недалеко от населенного пункта Новая Слободка в Корочанском районе. Предполагается, что причиной крушения Су-25 могла быть техническая неисправность.
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