СМИ: в Ростовской области потерпел крушение военный самолет

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Губернатор Алексей Кокорин посетил Курганский авиационный музей. Курган, курганский авиационный музей, су-25
Предполагается, что рухнул самолет Су-25 Фото:

В Ростовской области упал военный самолет, предположительно, Су-25. Об этом сообщает Baza.

«По предварительным данным, речь идет о штурмовике Су-25. Предположительно, причиной падения стала ошибка пилотирования — самолет мог зацепить линию электропередач. На месте работают пожарные», — указано в telegram-канале Baza.

Ранее подобный случай произошел в Белгородской области недалеко от населенного пункта Новая Слободка в Корочанском районе. Предполагается, что причиной крушения Су-25 могла быть техническая неисправность.

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В Ростовской области упал военный самолет, предположительно, Су-25. Об этом сообщает Baza. «По предварительным данным, речь идет о штурмовике Су-25. Предположительно, причиной падения стала ошибка пилотирования — самолет мог зацепить линию электропередач. На месте работают пожарные», — указано в telegram-канале Baza. Ранее подобный случай произошел в Белгородской области недалеко от населенного пункта Новая Слободка в Корочанском районе. Предполагается, что причиной крушения Су-25 могла быть техническая неисправность.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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