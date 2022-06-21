21 июня 2022

ФСБ требует от мэра Екатеринбурга уволить чиновника. Спасаясь, тот пошел в суд

© Служба новостей «URA.RU»
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Конференция ЕР в Екатеринбург-ЭКСПО. Екатеринбург
Алексей Орлов, говорят, прислушался к просьбе силовиков Фото:

Свердловское УФСБ рекомендовало главе Екатеринбурга Алексею Орлову уволить замначальника комитета по товарному рынку Алексея Леонова, которого якобы заподозрили в связях с бизнесменами, занятыми в сфере нестационарной торговли. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам. По его словам, аналогичные запросы по Леонову от силовиков в свое время приходили к бывшему сити-менеджеру Александру Якобу и экс-мэру Александру Высокинскому.

«Вопросы к Леонову есть и у МВД. По распоряжению Орлова Леонову объявили выговор. Но он пошел обжаловать его в суде. Это или наглость, или уверенность в своей невиновности», — поделился источник.

Еще один собеседник агентства, знакомый с ситуацией, уточнил, что суд якобы встал на сторону Леонова. Узнать у самого чиновника, правда ли это, к моменту публикации не удалось — он воздержался от комментариев. Как и в ГУ МВД по Свердловской области. Представителям УФСБ и администрации Екатеринбурга направлены запросы на комментарий.

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Свердловское УФСБ рекомендовало главе Екатеринбурга Алексею Орлову уволить замначальника комитета по товарному рынку Алексея Леонова, которого якобы заподозрили в связях с бизнесменами, занятыми в сфере нестационарной торговли. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам. По его словам, аналогичные запросы по Леонову от силовиков в свое время приходили к бывшему сити-менеджеру Александру Якобу и экс-мэру Александру Высокинскому. «Вопросы к Леонову есть и у МВД. По распоряжению Орлова Леонову объявили выговор. Но он пошел обжаловать его в суде. Это или наглость, или уверенность в своей невиновности», — поделился источник. Еще один собеседник агентства, знакомый с ситуацией, уточнил, что суд якобы встал на сторону Леонова. Узнать у самого чиновника, правда ли это, к моменту публикации не удалось — он воздержался от комментариев. Как и в ГУ МВД по Свердловской области. Представителям УФСБ и администрации Екатеринбурга направлены запросы на комментарий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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