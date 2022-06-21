ФСБ требует от мэра Екатеринбурга уволить чиновника. Спасаясь, тот пошел в суд

22 июня 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов, говорят, прислушался к просьбе силовиков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловское УФСБ рекомендовало главе Екатеринбурга Алексею Орлову уволить замначальника комитета по товарному рынку Алексея Леонова, которого якобы заподозрили в связях с бизнесменами, занятыми в сфере нестационарной торговли. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам. По его словам, аналогичные запросы по Леонову от силовиков в свое время приходили к бывшему сити-менеджеру Александру Якобу и экс-мэру Александру Высокинскому. «Вопросы к Леонову есть и у МВД. По распоряжению Орлова Леонову объявили выговор. Но он пошел обжаловать его в суде. Это или наглость, или уверенность в своей невиновности», — поделился источник. Еще один собеседник агентства, знакомый с ситуацией, уточнил, что суд якобы встал на сторону Леонова. Узнать у самого чиновника, правда ли это, к моменту публикации не удалось — он воздержался от комментариев. Как и в ГУ МВД по Свердловской области. Представителям УФСБ и администрации Екатеринбурга направлены запросы на комментарий. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Свердловское УФСБ рекомендовало главе Екатеринбурга Алексею Орлову уволить замначальника комитета по товарному рынку Алексея Леонова, которого якобы заподозрили в связях с бизнесменами, занятыми в сфере нестационарной торговли. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам. По его словам, аналогичные запросы по Леонову от силовиков в свое время приходили к бывшему сити-менеджеру Александру Якобу и экс-мэру Александру Высокинскому. «Вопросы к Леонову есть и у МВД. По распоряжению Орлова Леонову объявили выговор. Но он пошел обжаловать его в суде. Это или наглость, или уверенность в своей невиновности», — поделился источник. Еще один собеседник агентства, знакомый с ситуацией, уточнил, что суд якобы встал на сторону Леонова. Узнать у самого чиновника, правда ли это, к моменту публикации не удалось — он воздержался от комментариев. Как и в ГУ МВД по Свердловской области. Представителям УФСБ и администрации Екатеринбурга направлены запросы на комментарий.