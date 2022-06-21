В Екатеринбурге прошла памятная акция «Свеча памяти» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге состоялась Всероссийская гражданская акция «Свеча памяти». Сотни екатеринбуржцев собрались на Площади 1905-го года, чтобы почтить память погибших на войне, сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Люди начали собираться в 21:45 на участке от Дома Севастьянова», — передает журналист. Туда же пришли и депутаты. Принять участие в акции мог любой желающий. По данным правительства Свердловской области, в акции приняли участие 4500 свердловчан.

Собирающиеся жители на проспекте Ленина Фото: telegram-канал «Екатское Чтиво»

Фото: telegram-канал «Екатское Чтиво»

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Представители власти на акции Фото: telegram-канал «Екатское Чтиво»

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

От проспекта Ленина люди выстроились в колонну и отправились на Площадь 1905 года. Дойдя до туда, люди выстроились в слово «Помним».

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Акцию «Свеча памяти» открывал замгубернатора Свердловской области Павел Креков. «Страна будет вспоминать то самое утро, когда началась Великая Отечественная война», — сказал Креков. Во время акции начался сильный дождь.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По окончании акции люди оставили зажженные свечи и покинули площадь. Потухавшие свечи повторно зажигали волонтеры.

Ранее URA.RU сообщало, что из-за этой акции пришлось изменить работу общественного транспорта. Движение транспорта было продлено.