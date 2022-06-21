В Екатеринбурге состоялась Всероссийская гражданская акция «Свеча памяти». Сотни екатеринбуржцев собрались на Площади 1905-го года, чтобы почтить память погибших на войне, сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
«Люди начали собираться в 21:45 на участке от Дома Севастьянова», — передает журналист. Туда же пришли и депутаты. Принять участие в акции мог любой желающий. По данным правительства Свердловской области, в акции приняли участие 4500 свердловчан.
Акцию «Свеча памяти» открывал замгубернатора Свердловской области Павел Креков. «Страна будет вспоминать то самое утро, когда началась Великая Отечественная война», — сказал Креков. Во время акции начался сильный дождь.
По окончании акции люди оставили зажженные свечи и покинули площадь. Потухавшие свечи повторно зажигали волонтеры.
Ранее URA.RU сообщало, что из-за этой акции пришлось изменить работу общественного транспорта. Движение транспорта было продлено.
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В Екатеринбурге состоялась Всероссийская гражданская акция «Свеча памяти». Сотни екатеринбуржцев собрались на Площади 1905-го года, чтобы почтить память погибших на войне, сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Люди начали собираться в 21:45 на участке от Дома Севастьянова», — передает журналист. Туда же пришли и депутаты. Принять участие в акции мог любой желающий. По данным правительства Свердловской области, в акции приняли участие 4500 свердловчан. От проспекта Ленина люди выстроились в колонну и отправились на Площадь 1905 года. Дойдя до туда, люди выстроились в слово «Помним». Акцию «Свеча памяти» открывал замгубернатора Свердловской области Павел Креков. «Страна будет вспоминать то самое утро, когда началась Великая Отечественная война», — сказал Креков. Во время акции начался сильный дождь. По окончании акции люди оставили зажженные свечи и покинули площадь. Потухавшие свечи повторно зажигали волонтеры. Ранее URA.RU сообщало, что из-за этой акции пришлось изменить работу общественного транспорта. Движение транспорта было продлено.