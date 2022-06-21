В пермском городе при падении с крыши погиб 20-летний рабочий

В Пермском крае сорвался с крыши и погиб молодой рабочий Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В городе Губахе Пермского края в мае текущего года при капитальном ремонте крыши сорвался и погиб молодой рабочий. О возбуждении уголовного дела заявили в краевом следкоме.

«Выполнявший работы по утеплению кровли, молодой мужчина 2002 года рождения упал с крыши многоквартирного дома. От полученных травм потерпевший скончался на месте», — приводит подробности инцидента сайт следственного управления края. Трагический случай на производстве случился 12 мая.

Следователи имеют основания полагать, что при проведении работ руководители подрядчика не выполнили свои обязательства по обеспечению безопасности. Поэтому после смертельного падения они возбудили уголовное дело по факту нарушения безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Виновным по соответствующей статье может грозить до пяти лет лишения свободы. В настоящее время расследование дела продолжается.