Тагильчане приняли участие во Всероссийской акции «Огненные картины войны» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 21 июня семь тысяч жителей приняли участие во Всероссийской акции «Огненные картины войны». Они зажгли свечи в виде российского основного танка на гусеничной платформе Т-14 «Армата». Видео поделился мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Семь тысяч свечей в память о тех, кто отдал жизнь за Победу. Нижний Тагил — город трудовой доблести, принял участие во Всероссийской акции „Огненные картины войны“. „Армата“ — лучший танк современности! Победа будет зa нами!», — написал Пинаев.

Акция «Огненные картины войны» традиционно проходит во всех городах воинской славы, трудовой доблести, городах-героях и на дополнительных точках. Огненные инсталляции, посвящены началу Великой Отечественной войны в рамках всероссийской акции памяти.

Видео: Владислав Пинаев, vk.com

Скрин поста Владислава Пинаева

Ранее URA.RU сообщало о тагильчанах, спорящих из-за барана. Его подарил мэр Пинаев победителю конкурса силачей на местном празднике Сабантуй.