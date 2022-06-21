21 июня 2022

Тысячи тагильчан зажгли свечи в виде танка Т-14 «Армата». Видео

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Вечер памяти жертв теракта в Питере, Манежная площадь. Москва, свечи, память
Тагильчане приняли участие во Всероссийской акции «Огненные картины войны» Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 21 июня семь тысяч жителей приняли участие во Всероссийской акции «Огненные картины войны». Они зажгли свечи в виде российского основного танка на гусеничной платформе Т-14 «Армата». Видео поделился мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Семь тысяч свечей в память о тех, кто отдал жизнь за Победу. Нижний Тагил — город трудовой доблести, принял участие во Всероссийской акции „Огненные картины войны“. „Армата“ — лучший танк современности! Победа будет зa нами!», — написал Пинаев.

Акция «Огненные картины войны» традиционно проходит во всех городах воинской славы, трудовой доблести, городах-героях и на дополнительных точках. Огненные инсталляции, посвящены началу Великой Отечественной войны в рамках всероссийской акции памяти.

Видео: Владислав Пинаев, vk.com

Ранее URA.RU сообщало о тагильчанах, спорящих из-за барана. Его подарил мэр Пинаев победителю конкурса силачей на местном празднике Сабантуй.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 21 июня семь тысяч жителей приняли участие во Всероссийской акции «Огненные картины войны». Они зажгли свечи в виде российского основного танка на гусеничной платформе Т-14 «Армата». Видео поделился мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Семь тысяч свечей в память о тех, кто отдал жизнь за Победу. Нижний Тагил — город трудовой доблести, принял участие во Всероссийской акции „Огненные картины войны“. „Армата“ — лучший танк современности! Победа будет зa нами!», — написал Пинаев. Акция «Огненные картины войны» традиционно проходит во всех городах воинской славы, трудовой доблести, городах-героях и на дополнительных точках. Огненные инсталляции, посвящены началу Великой Отечественной войны в рамках всероссийской акции памяти. Видео: Владислав Пинаев, vk.com Ранее URA.RU сообщало о тагильчанах, спорящих из-за барана. Его подарил мэр Пинаев победителю конкурса силачей на местном празднике Сабантуй.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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