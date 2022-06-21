В Перми продают дом с бассейном, хамамом и люстрами Swarovski

В Перми роскошный коттедж продается за 75 млн Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В пермском микрорайоне Верхняя Курья на продажу выставлен 3-этажный коттедж с бассейном, фресками, хамамом, люстрами Swarovski и другими элементами комфортной роскоши. Ознакомиться с предложением о продаже и фото недвижимости, можно на сайте Avito.

«Современный 3-х этажный коттедж в центре Верхней Курьи общей площадью 696 кв. м. на земельном участке 13 соток в окружении хвойных деревьев (туи, голубые ели, сосны). Дом построен по индивидуальному проекту и производит неповторимое впечатление», — гласит описание объекта. Стоимость дома составляет 75 млн рублей.

В доме высокие расписные потолки, большой бассейн с фреской, люстры Swarovski. Продавец пишет, что в коттедже есть камин, сауна, хамам. Также сообщается, что особняк отличает роскошный дизайн.

«В отделке стен использован натуральный гобелен, гипсовая лепнина, венецианская штукатурка. Лестницы выполнены из ценных пород дерева», — приводится описание внутренней отделки. Полы выполнены из массива дерева мербау и палисандра.

Дом построен из тройного кирпича высшего качества. Над гаражом есть домик для прислуги.

Ранее URA.RU сообщало, что продается самый дорогой загородный дом под Пермью. Усадьба со своими лесопосадками и животными предлагается за 135 млн рублей.

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Трехэтажный роскошный коттедж в Перми предлагается к продаже за 75 миллионов фото сайта объявлений Avito

В доме сделан высококачественный ремонт из дорогих материалов фото сайта объявлений Avito

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В доме лестницы и полы из массива дерева, расписные потолки с люстрами Сваровски фото сайта объявлений Avito

В коттедже есть большой бассейн с фреской и джакузи фото сайта объявлений Avito

Дом построен по индивидуальному проекту и производит незабываемое впечатление фото сайта объявлений Avito