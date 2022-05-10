В Перми продается дачный комплекс с лесом за 135 миллионов Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Перми на продажу выставлен дачный комплекс с лесной территорией 17 тысяч квадратов, озером и живыми представителями фауны за 135 млн рублей. Объявление размещено на портале объявлений Avito.

«На огороженной территории более 17 000 м² (видеонаблюдение, круглосуточная охрана), находящейся в собственности, расположены деревянные дома: 2-х этажный дом, 3-х этажный, рубленая баня на дровах с камином и шунгитовой воде, два дома охраны, финская сауна, хозяйственный блок, дом оленя, собственный пруд с рыбой несколько видов, грибы, ягоды, озеро, прекрасный лесной массив», — описываются преимущества загородного комплекса. Имение с жилой площадью 555 кв. м находится на юго-западе города, в районе аэропорта. Это самое дорогое предложение по частной недвижимости Перми в разделе «Дома, дачи, коттеджи».

Из других преимуществ необычной дачи следует отметить наличие вертолетной площадки, собственных скважины и колодца. В качестве соседей будущему владельцу заявлены: пятнистый олень (с собственным домиком), живущие в естественной среде зайцы, ондатра, утки, сова и дятел.

К загородному комплексу ведет недавно построенная трасса. Дачу также предлагают использовать в качестве бизнес-проекта. При этом фотографии не дают полного представления об описанном объекте.

Ранее URA.RU сообщало, что в столице Пермского края продается двухэтажный пентхаус. За квартиру со стеклянным куполом просят более 78,5 млн рублей.

В Перми продают дачный комплекс с двумя домами на территории 17 тысяч кв. м фото сайт Avito

Продается супердача в Перми с собственным лесом и живым пятнистым оленем за 135 млн фото сайт Avito

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