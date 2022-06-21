21 июня 2022

Из Челябинска увеличат число авиарейсов в Петербург и Сочи

© Служба новостей «URA.RU»
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В аэропорту Челябинска приземлился «Суперджет» с вахтовиками Чаяндинского месторождения Якутии. Челябинск, маски, пилот, эпидемия, летчик, авиация, сухой суперджет, самолет, экипаж самолета, суперджет, защитные маски
Программа полетов до Санкт-Петербурга и Сочи запланирована до 30 сентября 2022 года Фото:

Из Челябинска с 1 июля увеличат количество авиарейсов да Санкт-Петербурга и Сочи. На линии Челябинск—Санкт-Петербург будет пять ежедневных рейсов, до Сочи в неделю будет 27 рейсов, сообщили URA.RU в пресс-службе аэропорта.

«Данная программа запланирована до 30 сентября 2022 года. Сейчас вылететь из Челябинска в северную столицу России можно утром в 06:15, днем в 14:30. Также появится возможность улететь вечером в 18:40», — сообщили URA.RU в пресс-службе аэропорта.

В пресс-службе воздушной гавани добавили, что «Аэрофлот» также запускает ежедневный рейс в Сочи. Вылет из Челябинска будет осуществляться в 10:00, прибытие в Сочи в 11:50, вылет из Сочи — в 20:50, прибытие в Челябинск — в 02:15.

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Из Челябинска с 1 июля увеличат количество авиарейсов да Санкт-Петербурга и Сочи. На линии Челябинск—Санкт-Петербург будет пять ежедневных рейсов, до Сочи в неделю будет 27 рейсов, сообщили URA.RU в пресс-службе аэропорта. «Данная программа запланирована до 30 сентября 2022 года. Сейчас вылететь из Челябинска в северную столицу России можно утром в 06:15, днем в 14:30. Также появится возможность улететь вечером в 18:40», — сообщили URA.RU в пресс-службе аэропорта. В пресс-службе воздушной гавани добавили, что «Аэрофлот» также запускает ежедневный рейс в Сочи. Вылет из Челябинска будет осуществляться в 10:00, прибытие в Сочи в 11:50, вылет из Сочи — в 20:50, прибытие в Челябинск — в 02:15.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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