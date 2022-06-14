14 июня 2022

В ХМАО ОНФ разозлился из-за трещин на дороге стоимостью в 5 млрд

© Служба новостей «URA.RU»
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Дороги перед ремонтом. Екатеринбург, улица николая никонова, трещина в асфальте, неровный асфальт
ОНФ просит прокуратуру проверить дорогу, где трескается асфальт Фото:

ОНФ ХМАО просит прокуратуру провести проверку по факту появления трещин на участке федеральной трассы между поселками Унъюган и Коммунистический (Советский район). Строительство дороги обошлось региональной казне в пять миллиардов рублей. Свои претензии общероссийский народный фронт описал в telegram-канале.

«Большие проблемы 75-79 километров, где дорога расходится не только вдоль, но и поперек, происходят из-за технологических нарушений строительства: не были учтены условия грунтов. Отдельные участки дороги имеют значительный продольный уклон, но водоотведение правильно не организовано, откосы не укреплены каменной „наброской“, не установлены водоотводные лотки. В результате, полотно подмывает образовавшимися в кюветах ручьями, отдельные участки обочины просели и начали „отслаиваться“ от кромки проезжей части, откос „сползает“, что привело к образованию широких и длинных трещин вдоль кромки проезжей части», — отмечает член регионального штаба Народного фронта Александр Ломакин.

Югорское отделение ОНФ просит прокуратуру провести проверку по факту появившихся трещин. «Мы настаиваем, чтобы прокуратура региона провела проверку и обязала исполнителя работ в рамках гарантийных обязательств исправить допущенные нарушения технологии строительства на проблемном участке, чтобы не вкладывать ежегодно колоссальные суммы в текущий ремонт, который лишь маскирует проблему, не решая ее кардинально», — указано в посте ОНФ.

Ранее URA.RU сообщало, что трещины на участке трассы появляются уже несколько лет подряд. Хотя сама дорога была сдана в эксплуатацию в 2019 году.

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ОНФ ХМАО просит прокуратуру провести проверку по факту появления трещин на участке федеральной трассы между поселками Унъюган и Коммунистический (Советский район). Строительство дороги обошлось региональной казне в пять миллиардов рублей. Свои претензии общероссийский народный фронт описал в telegram-канале. «Большие проблемы 75-79 километров, где дорога расходится не только вдоль, но и поперек, происходят из-за технологических нарушений строительства: не были учтены условия грунтов. Отдельные участки дороги имеют значительный продольный уклон, но водоотведение правильно не организовано, откосы не укреплены каменной „наброской“, не установлены водоотводные лотки. В результате, полотно подмывает образовавшимися в кюветах ручьями, отдельные участки обочины просели и начали „отслаиваться“ от кромки проезжей части, откос „сползает“, что привело к образованию широких и длинных трещин вдоль кромки проезжей части», — отмечает член регионального штаба Народного фронта Александр Ломакин. Югорское отделение ОНФ просит прокуратуру провести проверку по факту появившихся трещин. «Мы настаиваем, чтобы прокуратура региона провела проверку и обязала исполнителя работ в рамках гарантийных обязательств исправить допущенные нарушения технологии строительства на проблемном участке, чтобы не вкладывать ежегодно колоссальные суммы в текущий ремонт, который лишь маскирует проблему, не решая ее кардинально», — указано в посте ОНФ. Ранее URA.RU сообщало, что трещины на участке трассы появляются уже несколько лет подряд. Хотя сама дорога была сдана в эксплуатацию в 2019 году.
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