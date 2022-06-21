Дочь курганского сенатора открыла клинику в Москве

Сергей Муратов побывал на открытии клиники дочери Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Предпринимательница Ксения Авдалова, являющаяся дочерью сенатора РФ Сергея Муратова, совместно с нутрициологом открыла клинику превентивной медицины в Москве. О запуске проекта рассказала сама Авдалова.

«Однажды я задалась вопросом: зачем принимать медикаменты, если можно обойтись без них? Вот уже пять лет я не принимаю никакие таблетки. <…> С запуском центра было много препятствий, в том числе и внешних. Но в итоге все получилось, как мы и хотели», — рассказала сооснователь и финансовый директор клиники Авдалова журналисту портала «Область 45».

На открытии клиники, которая расположена в Москве в районе станции метро «Университет», также побывал и Сергей Муратов. «Когда проект действительно заработает, его необходимо создать и в Кургане. Ведь Курган — наша Родина, и все самое лучшее должно быть именно в нем», — отмечает сенатор.

Изначально дата открытия была назначена на 11 июня, но из-за проверки лицензирующего органа открытие пришлось перенести на 18 июня, на День медицинского работника. Об этом говорится в посте клиники в соцсети «ВКонтакте».

Согласно данным сайта клиники, там проходят консультации специалистов по гомеопатии, ароматерапии, нутрициологии и массажу, а также проводят УЗИ, лазерную и магнитную терапию. В планах у Авдаловой расширять сферу услуг и открыть собственную линейку БАДов. Авдалова также является учредителем ООО «Курганское телевидение» (ТК «ОБласть45»), ООО «Торговый дом «Дормаш», в числе руководителей одноименного завода — Юрий Авдалов.

До этого URA.RU писало, что курганский мясокомбинат «Велес» намерен открыть шесть новых магазинов в Екатеринбурге и Тюмени. За два года компания открыла на Урале десять торговых точек.

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