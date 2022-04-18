Курганский бизнесмен откроет на Урале шесть продуктовых магазинов

Дмитрий Ильтяков откроет по три магазина в Екатеринбурге и Тюмени до конца года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский мясокомбинат «Велес» планирует в этом году расширить свой бизнес на Урале. В планах открыть шесть новых магазинов продуктов в Екатеринбурге и Тюмени. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал предприниматель, владелец мясокомбината Дмитрий Ильтяков.

«За два года мы уже открыли на Урале десять магазинов. Продолжаем расширяться. Потому что люди приходят и просят нас открывать новые магазины. До конца года ориентировочно планируем открыть еще по три магазина в Тюмени и Екатеринбурге», — сказал Ильтяков.

По словам предпринимателя, есть проблемы с поиском арендных помещений — стало слишком дорого. «К сожалению, сильно выросли цены на аренду. Сейчас сложно найти помещение, условно говоря, за 3000 рублей за квадратный метр. Особенно в Екатеринбурге. Поэтому не торопимся и подбираем места», — рассказал Ильтяков.

Также он отметил, что магазины «Велес» на Урале пользуются большим спросом. «Когда открываем новый магазин, то в первый день приходит порядка 50 человек, которые когда-то жили в Курганской области. Они знают нашу продукцию», — поделился Ильтяков.

Ранее URA.RU писало о том, что курганский бизнесмен Ильтяков планирует расширять бизнес на Урале. Инсайдеры сообщали, что сеть магазинов курганского предприятия в скором времени появится в Екатеринбурге. Расширение бизнеса связывали с западными санкциями, которые коснулись мясокомбината.