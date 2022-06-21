Куйвашев предупредил о сигнале тревоги в свердловских городах

22 июня 2022 в 13:59 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев призвал свердловчан не пугаться сирен воздушной тревоги Фото: Размик Закарян © URA.RU Днем 22 июня в городах Свердловской области зазвучат сирены воздушной тревоги — в память о погибших во время Великой Отечественной войны. Об этом уральцев предупредил губернатор Евгений Куйвашев. «Не пугайтесь. Сегодня в 14:15 в Екатеринбурге и в других городах Свердловской области включат сирены — в память о жертвах Великой Отечественной войны», — написал Куйвашев в своем telegram-канале. 22 июня отмечается День памяти и скорби, в эту дату в 1941 году началась Великая Отечественная война. ГУ МЧС по Свердловской области предупреждало жителей региона о запуске сирен и призывало сохранять спокойствие и не отрываться от работы. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Днем 22 июня в городах Свердловской области зазвучат сирены воздушной тревоги — в память о погибших во время Великой Отечественной войны. Об этом уральцев предупредил губернатор Евгений Куйвашев. «Не пугайтесь. Сегодня в 14:15 в Екатеринбурге и в других городах Свердловской области включат сирены — в память о жертвах Великой Отечественной войны», — написал Куйвашев в своем telegram-канале. 22 июня отмечается День памяти и скорби, в эту дату в 1941 году началась Великая Отечественная война. ГУ МЧС по Свердловской области предупреждало жителей региона о запуске сирен и призывало сохранять спокойствие и не отрываться от работы.