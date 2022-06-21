Куйвашев предупредил о сигнале тревоги в свердловских городах

Днем 22 июня в городах Свердловской области зазвучат сирены воздушной тревоги — в память о погибших во время Великой Отечественной войны. Об этом уральцев предупредил губернатор Евгений Куйвашев.
«Не пугайтесь. Сегодня в 14:15 в Екатеринбурге и в других городах Свердловской области включат сирены — в память о жертвах Великой Отечественной войны», — написал Куйвашев в своем telegram-канале.
22 июня отмечается День памяти и скорби, в эту дату в 1941 году началась Великая Отечественная война. ГУ МЧС по Свердловской области предупреждало жителей региона о запуске сирен и призывало сохранять спокойствие и не отрываться от работы.
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Днем 22 июня в городах Свердловской области зазвучат сирены воздушной тревоги — в память о погибших во время Великой Отечественной войны. Об этом уральцев предупредил губернатор Евгений Куйвашев. «Не пугайтесь. Сегодня в 14:15 в Екатеринбурге и в других городах Свердловской области включат сирены — в память о жертвах Великой Отечественной войны», — написал Куйвашев в своем telegram-канале. 22 июня отмечается День памяти и скорби, в эту дату в 1941 году началась Великая Отечественная война. ГУ МЧС по Свердловской области предупреждало жителей региона о запуске сирен и призывало сохранять спокойствие и не отрываться от работы.