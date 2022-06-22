Тарифы ОСАГО изменятся из-за резкого подорожания автозапчастей

22 июня 2022 в 14:18 Размер текста - 17 +

Базовая тарифная ставка по ОСАГО для владельцев легковых авто будет устанавливаться индивидуально Фото: Анна Майорова © URA.RU Базовый тариф по ОСАГО для большинства автовладельцев может расшириться на 26% как вверх, так и вниз, чтобы страховые агенты могли точнее учитывать риски автовладельцев в условиях роста стоимости запчастей. Об этом сообщается на сайте Банка России. «Базовая тарифная ставка по ОСАГО для владельцев легковых авто будет устанавливаться индивидуально для каждого водителя в диапазоне 1646—7535 рублей. Для общественного транспорта тариф расширится на 17,8% в обе стороны», — сказано в сообщении регулятора. В условиях резкого подорожания запчастей новые тарифы позволят страховщикам удерживать цены для аккуратных водителей за счет повышения стоимости страховки для проблемных. Банк России уже неоднократно изменял тарифные планы. Это позволяет создать условия для водителей всех категорий, с учетом их уровня вождения. Так, в сентябре 2020 года тариф расширился на 10% в обе стороны. В результате средняя премия по ОСАГО в 2021 году увеличилась на 1,85% по сравнению с 2020 годом. Ранее автоэксперты предупредили о проблемах с выплатами по ОСАГО. По их мнению, водителям в России будет труднее получить ремонт по ОСАГО и выплат на детали может не хватить, если учитывать новую стоимость запчастей. Изменения как раз связаны с вступлением в силу новой редакции ценовых справочников, которые используются для расчета размера компенсации по ОСАГО. По словам страховых агентов, они были разработаны с учетом роста цен на запчасти. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Базовый тариф по ОСАГО для большинства автовладельцев может расшириться на 26% как вверх, так и вниз, чтобы страховые агенты могли точнее учитывать риски автовладельцев в условиях роста стоимости запчастей. Об этом сообщается на сайте Банка России. «Базовая тарифная ставка по ОСАГО для владельцев легковых авто будет устанавливаться индивидуально для каждого водителя в диапазоне 1646—7535 рублей. Для общественного транспорта тариф расширится на 17,8% в обе стороны», — сказано в сообщении регулятора. В условиях резкого подорожания запчастей новые тарифы позволят страховщикам удерживать цены для аккуратных водителей за счет повышения стоимости страховки для проблемных. Банк России уже неоднократно изменял тарифные планы. Это позволяет создать условия для водителей всех категорий, с учетом их уровня вождения. Так, в сентябре 2020 года тариф расширился на 10% в обе стороны. В результате средняя премия по ОСАГО в 2021 году увеличилась на 1,85% по сравнению с 2020 годом. Ранее автоэксперты предупредили о проблемах с выплатами по ОСАГО. По их мнению, водителям в России будет труднее получить ремонт по ОСАГО и выплат на детали может не хватить, если учитывать новую стоимость запчастей. Изменения как раз связаны с вступлением в силу новой редакции ценовых справочников, которые используются для расчета размера компенсации по ОСАГО. По словам страховых агентов, они были разработаны с учетом роста цен на запчасти.