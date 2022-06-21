Свердловские энергетики объяснили, как провести свет к садам

22 июня 2022 в 15:49 Размер текста - 17 +

По словам энергетиков, в СНТ нет простых решений для подключения новых заявителей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Специалисты «Облкоммунэнерго» встретились с жителями Красноуфимска и главой города, чтобы ответить на актуальные вопросы о подключении дачных участков к электросетям. Энергетики объяснили, в чем особенности технологического присоединения садов и как происходит процесс согласования работ, сообщили URA.RU в пресс-службе «Облкоммунэнерго». «Объективно, в СНТ нет простых решений для подключения новых заявителей. Многие СНТ строились давно, когда энергопотребление было другим, да и наши потребности были в разы ниже. Сегодня нагрузка постоянно растет, но в большинстве садовых товариществ нет запаса мощности, да и сами сети обветшали», — отметил заместитель главного инженера по капитальному строительству АО «Облкоммунэнерго» Дмитрий Мосин. Еще одна сложность при подключении дачных участков — узкие пространства внутри СНТ для строительства сетей. Порой спецтехника попросту не может проехать к месту, где необходимо установить энергообъект, без согласований с третьими лицами. «Такие встречи помогают в том числе услышать жителей, разъяснить процедурные моменты и более эффективно выстроить взаимодействие», — прокомментировали в пресс-службе «Облкоммунэнерго». Там добавили, что компания будет и дальше участвовать в подобных форматах встреч с жителями городов. В ближайшее время встречи с потребителями пройдут в Верхней Пышме, Нижнем Тагиле и других городах. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Специалисты «Облкоммунэнерго» встретились с жителями Красноуфимска и главой города, чтобы ответить на актуальные вопросы о подключении дачных участков к электросетям. Энергетики объяснили, в чем особенности технологического присоединения садов и как происходит процесс согласования работ, сообщили URA.RU в пресс-службе «Облкоммунэнерго». «Объективно, в СНТ нет простых решений для подключения новых заявителей. Многие СНТ строились давно, когда энергопотребление было другим, да и наши потребности были в разы ниже. Сегодня нагрузка постоянно растет, но в большинстве садовых товариществ нет запаса мощности, да и сами сети обветшали», — отметил заместитель главного инженера по капитальному строительству АО «Облкоммунэнерго» Дмитрий Мосин. Еще одна сложность при подключении дачных участков — узкие пространства внутри СНТ для строительства сетей. Порой спецтехника попросту не может проехать к месту, где необходимо установить энергообъект, без согласований с третьими лицами. «Такие встречи помогают в том числе услышать жителей, разъяснить процедурные моменты и более эффективно выстроить взаимодействие», — прокомментировали в пресс-службе «Облкоммунэнерго». Там добавили, что компания будет и дальше участвовать в подобных форматах встреч с жителями городов. В ближайшее время встречи с потребителями пройдут в Верхней Пышме, Нижнем Тагиле и других городах.