Ранее судимый мужчина, работавший скотником недалеко от дома жертвы, признал вину в убийстве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Следственные органы завершили расследование уголовного дела, возбужденного по факту убийства 31-летней жительницы Лебяжьевского района Курганской области, произошедшего в 2003 году. Перед судом предстанет местный житель 1977 года рождения, сообщает региональное следственное управление СК.

«Согласно материалам дела, в сентябре 2003 года житель одного из сел Лебяжьевского района на лошади вывез ранее знакомую потерпевшую, которая в силу имеющегося заболевания не могла оказать сопротивления, в лесной массив, где после ссоры совершил ее убийство. Спустя несколько дней злоумышленник вернулся на место преступления, завернул тело убитой в одеяло и сокрыл его в компостной яме, расположенной в лесу», — отмечают в ведомстве.

Длительное время преступление не могли раскрыть. Позже следователям и оперативным сотрудникам удалось установить гражданина, с которым погибшую женщину видели незадолго до ее исчезновения. Оказалось, что это неоднократно судимый мужчина, который работал рядом с домом потерпевшей.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники уголовного розыска УВМД России по Курганской области. В СК отмечают, что сейчас собраны достаточные доказательства. Обвинительное заключение по п.«в» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии) утверждено, в ближайшее время материалы дела рассмотрит суд.

Ранее URA.RU сообщало, что обвиняемый работал скотником рядом с домом жертвы. Он признал вину в убийстве и указал следователям место, где спрятал тело жертвы.

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