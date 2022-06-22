Путин обратился к Совбезу по сентябрьским выборам

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин провел совещание с Совбезом РФ Фото:

Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета Безопасности РФ подготовку к избирательным кампаниям в сентябре. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

«Обсуждались вопросы подготовки единого дня голосования. Открывая совещание, президент отметил, что данное крупное внутриполитическое событие нужно провести достойно, обеспечить необходимые условия безопасности», — сообщается на сайте Кремля.

В единый день голосования, 11 сентября 2022 года, в России пройдут избирательные кампании различного уровня. В их числе выборы 15 губернаторов и выборы депутатов 6 законодательных органов государственной власти в субъектах России.

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Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета Безопасности РФ подготовку к избирательным кампаниям в сентябре. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля. «Обсуждались вопросы подготовки единого дня голосования. Открывая совещание, президент отметил, что данное крупное внутриполитическое событие нужно провести достойно, обеспечить необходимые условия безопасности», — сообщается на сайте Кремля. В единый день голосования, 11 сентября 2022 года, в России пройдут избирательные кампании различного уровня. В их числе выборы 15 губернаторов и выборы депутатов 6 законодательных органов государственной власти в субъектах России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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