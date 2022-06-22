Дмитрий Махонин не доволен работой вице-мэра Елены Гонцовой Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин потребовал увольнения профильных чиновников администрации Перми, которые отвечают за земельные и градостроительные решения. Об этом он заявил на заседании правительства 22 июня. Трансляция заседания правительства проходила в группе соцсети «ВКонтакте» «Пермский край».

«На последнем заседании Госсовета РФ президент РФ Владимир Путин дал поручение по вовлечению земельных участков под жилищное строительство. Особенно это касается крупных городов. В ответ на согласование того или иного проекта от городских лиц Перми мы получаем поэмы или басни», — заявил Махонин. А речь идет о реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

Губернатор предложил «девушкам, которые эти басни пишут, заниматься другим делом». Например, перейти на работу в минкульт. По данным источника URA.RU в политтусовке региона, претензии относятся к вице-мэру Перми Елене Гонцовой. «Мэру Перми Алексею Демкину неоднократно мэру указывали на ее несоответствие занимаемой должности», — отметил он. URA.RU направило запрос в пресс-службу мэрии. На момент публикации ответ не был получен.

В 2018 году после критики коммунального блока мэрии со стороны экс-губернатора Максима Решетникова вице-мэр Сергей Романов, отвечавший за это направление, ушел в отставку. Ранее URA.RU сообщало о конфликте между Махониным и Демкиным.