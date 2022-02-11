Теневой мэр Перми поссорил Махонина и Демкина

Из-за конфликта губернатору пришлось лететь в Кремль

11 февраля 2022 в 11:36 Размер текста - 17 +

Официального мэра Перми Алексея Демкина (справа) подвел неофициальный мэр Владимир Плотников (в центре) Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Пермские элиты обсуждают негласный конфликт между губернатором Дмитрием Махониным и мэром краевой столицы Алексеем Демкиным. По мнению источников в политэлитах региона, конфликт в последние несколько месяцев становится все более очевидным и проявляется в противостоянии не только по важным вопросам, но в и мелочах. «URA.RU» выяснило, кто мог спровоцировать стороны на обоюдные атаки и почему для пермского губернатора было важно как можно быстрее встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. По одной из версии, теневому мэру Перми хочется больше автономии Фото: Алексей Глазырин © URA.RU В публичной плоскости конфликт между губернатором и мэром почти не проявляется. Единственным исключением стала загадочная информационная атака на администрацию Перми на фоне повышения стоимости платы за проезд с 10 января. Тогда в соцсетях появлялись многочисленные анонимные однотипные посты, где пользователи жаловались на контролеров. Многие обратили внимание, что для 13 бригад контролеров, которые работали тогда на весь город, как-то слишком много нарушений. По мнению двух источников в политэлитах региона, за продолжительным конфликтом стоит теневой мэр Перми, депутат гордумы Владимир Плотников. Первопричиной конфликта якобы послужило негласное соглашение между краевыми властями и «хозяевами» города пару лет назад. «Тогда стороны договорились, что край забирает себе часть полномочий, в том числе, градостроительные, а город получает автономию в других вопросах. В первую очередь, расходования бюджетных средств нужными структурами. «Когда встал вопрос о смене главы города, они [группа Плотникова] предложили фигуру спикера гордумы Дмитрия Малютина. Но его связь с Владимиром Плотниковым была слишком очевидна. Этот вариант, вероятнее всего, отмели силовики. И тогда предложили Демкина. Сперва эту кандидатуру воспринимали как лояльную краю, а потом выяснилось, что у этой фигуры есть серьезные амбиции. Вплоть до губернаторских», — рассказывает собеседник в политтусовке. К моменту выходу материала корреспонденту URA.RU пообщаться с Дмитрием Малютиным не удалось — он попросил перезвонить позднее, сославшись на занятость. Прекратить интриги Махонину помог союз с «Ростехом» Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Как считает источник URA.RU, первичные договоренности о разграничении полномочий между краем и городом стороны восприняли в итоге по-разному. И теневому мэру Перми Плотникову будто бы хотелось большей автономии в вопросах расходования бюджета, предполагает инсайдер. И потому он воспользовался ситуацией, когда после выборов к Пермскому краю были серьезные претензии. По данным источника агентства, после сентябрьских выборов-2021 Плотников, вероятно, подключил все свои связи в Москве, чтобы ослабить Махонина, а в перспективе и вовсе заменить на близкого себе человека, которым вполне мог стать Демкин. Краевые власти стали посылать Плотникову сигналы, что «так нельзя», но они их якобы проигнорировали. А в личном общении все отрицалось. Апогея ситуация достигла в конце октября — начале ноября. Тогда в Перми работала проверка из Москвы, и противники губернатора якобы активно сливали негатив. Из-за этого два или три раза переносился визит премьер-министра Михаила Мишустина в регион. И администрация губернатора заметно нервничала. И тогда Махонин заручился поддержкой главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Именно он помог организовать встречу губернатора с президентом Владимиром Путиным, о которой всем оппонентам стало известно задолго до того, как она состоялось. И это помогло «заткнуть» противников Махонина. Чемезов же помог и в организации визита премьер-министра Михаила Мишустина в декабре 2021 года в Пермь. Председатель правительства тогда выделил денег и «Ростеху», и региону. «Интриги на этом прекратились, Махонин заручился поддержкой, но осадочек остался», — говорит источник в политэлитах. Источники в окружении Владимира Плотникова отказались комментировать информацию. Сам депутат не ответил на звонок по известному редакции номеру телефона. Собеседник в мэрии назвал все «слухами». В администрации губернатора конфликт отрицают. «Есть рабочие моменты, которые периодически возникают. Они абсолютно нормальные. Вероятно, кому-то выгодно разжигать конфликт между Махониным и Демкиным, но у них абсолютно спокойные отношения. Они общаются чуть ли не ежедневно», — говорит источник в администрации губернатора. Ни для кого не секрет, что Демкин в качестве главы, по сути, появился по предложению Махонина, говорит источник. И «было бы странно, если бы через год с небольшим что-то поменялось». Плотникову не выгоден конфликт с краем, считает другой собеседник агентства Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Владимир Плотников также не заинтересован в разжигании конфликтов, считает источник в политэлитах региона. Он уже обжегся в 2006 году, когда баллотировался на пост мэра против согласованного краем Игоря Шубина. Тогда его, по сути, отодвинули от политики на много лет. «С тех пор он действует осторожнее и тоньше. На протяжении лет 10 точно Плотников поддерживает любого губернатора, который в данный момент работает. Вряд ли в условиях вертикали власти у него будет желание играть на обострение», — говорит собеседник URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Пермские элиты обсуждают негласный конфликт между губернатором Дмитрием Махониным и мэром краевой столицы Алексеем Демкиным. По мнению источников в политэлитах региона, конфликт в последние несколько месяцев становится все более очевидным и проявляется в противостоянии не только по важным вопросам, но в и мелочах. «URA.RU» выяснило, кто мог спровоцировать стороны на обоюдные атаки и почему для пермского губернатора было важно как можно быстрее встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. В публичной плоскости конфликт между губернатором и мэром почти не проявляется. Единственным исключением стала загадочная информационная атака на администрацию Перми на фоне повышения стоимости платы за проезд с 10 января. Тогда в соцсетях появлялись многочисленные анонимные однотипные посты, где пользователи жаловались на контролеров. Многие обратили внимание, что для 13 бригад контролеров, которые работали тогда на весь город, как-то слишком много нарушений. По мнению двух источников в политэлитах региона, за продолжительным конфликтом стоит теневой мэр Перми, депутат гордумы Владимир Плотников. Первопричиной конфликта якобы послужило негласное соглашение между краевыми властями и «хозяевами» города пару лет назад. «Тогда стороны договорились, что край забирает себе часть полномочий, в том числе, градостроительные, а город получает автономию в других вопросах. В первую очередь, расходования бюджетных средств нужными структурами. «Когда встал вопрос о смене главы города, они [группа Плотникова] предложили фигуру спикера гордумы Дмитрия Малютина. Но его связь с Владимиром Плотниковым была слишком очевидна. Этот вариант, вероятнее всего, отмели силовики. И тогда предложили Демкина. Сперва эту кандидатуру воспринимали как лояльную краю, а потом выяснилось, что у этой фигуры есть серьезные амбиции. Вплоть до губернаторских», — рассказывает собеседник в политтусовке. К моменту выходу материала корреспонденту URA.RU пообщаться с Дмитрием Малютиным не удалось — он попросил перезвонить позднее, сославшись на занятость. Как считает источник URA.RU, первичные договоренности о разграничении полномочий между краем и городом стороны восприняли в итоге по-разному. И теневому мэру Перми Плотникову будто бы хотелось большей автономии в вопросах расходования бюджета, предполагает инсайдер. И потому он воспользовался ситуацией, когда после выборов к Пермскому краю были серьезные претензии. По данным источника агентства, после сентябрьских выборов-2021 Плотников, вероятно, подключил все свои связи в Москве, чтобы ослабить Махонина, а в перспективе и вовсе заменить на близкого себе человека, которым вполне мог стать Демкин. Краевые власти стали посылать Плотникову сигналы, что «так нельзя», но они их якобы проигнорировали. А в личном общении все отрицалось. Апогея ситуация достигла в конце октября — начале ноября. Тогда в Перми работала проверка из Москвы, и противники губернатора якобы активно сливали негатив. Из-за этого два или три раза переносился визит премьер-министра Михаила Мишустина в регион. И администрация губернатора заметно нервничала. И тогда Махонин заручился поддержкой главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Именно он помог организовать встречу губернатора с президентом Владимиром Путиным, о которой всем оппонентам стало известно задолго до того, как она состоялось. И это помогло «заткнуть» противников Махонина. Чемезов же помог и в организации визита премьер-министра Михаила Мишустина в декабре 2021 года в Пермь. Председатель правительства тогда выделил денег и «Ростеху», и региону. «Интриги на этом прекратились, Махонин заручился поддержкой, но осадочек остался», — говорит источник в политэлитах. Источники в окружении Владимира Плотникова отказались комментировать информацию. Сам депутат не ответил на звонок по известному редакции номеру телефона. Собеседник в мэрии назвал все «слухами». В администрации губернатора конфликт отрицают. «Есть рабочие моменты, которые периодически возникают. Они абсолютно нормальные. Вероятно, кому-то выгодно разжигать конфликт между Махониным и Демкиным, но у них абсолютно спокойные отношения. Они общаются чуть ли не ежедневно», — говорит источник в администрации губернатора. Ни для кого не секрет, что Демкин в качестве главы, по сути, появился по предложению Махонина, говорит источник. И «было бы странно, если бы через год с небольшим что-то поменялось». Владимир Плотников также не заинтересован в разжигании конфликтов, считает источник в политэлитах региона. Он уже обжегся в 2006 году, когда баллотировался на пост мэра против согласованного краем Игоря Шубина. Тогда его, по сути, отодвинули от политики на много лет. «С тех пор он действует осторожнее и тоньше. На протяжении лет 10 точно Плотников поддерживает любого губернатора, который в данный момент работает. Вряд ли в условиях вертикали власти у него будет желание играть на обострение», — говорит собеседник URA.RU.