Свердловский полицейский, обвиняемый в педофилии, пойдет под суд

Двух жителей Первоуральска будут судить по обвинению в педофилии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Участкового подозревают в изнасиловании ребенка в Первоуральске

Правоохранительные органы закончили расследовать уголовное дело об изнасиловании 12-летней девочки в Первоуральске. Двое обвиняемых — 34-летний бывший сотрудник полиции и его 42-летний друг-рецидивист — предстанут перед судом. Об этом URA.RU сообщил руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел СКР по Свердловской области Александр Сапегин.

«Проведена работа по установлению причин и условий, способствовавших совершению преступлений, с целью недопущения подобных фактов впредь. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — рассказал Сапегин.

По данным следствия, 42-летний первоуралец под надуманным предлогом заманил знакомую девочку в квартиру, где изнасиловал ее вместе со знакомым участковым. Обоих мужчин обвиняют по статьям об изнасиловании и насильственным действиям сексуального характера, а 42-летнего — еще и по статье об угрозе убийством.

В свердловском ГУ МВД напомнили, что теперь уже бывший участковый был незамедлительно уволен со службы. Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлекли сразу шесть начальников разного уровня — за упущения в работе с личным составом. «Одному объявлен выговор, другим — неполное служебное соответствие, что является самым суровым дисциплинарным наказанием в полиции, за исключением увольнения», — уточнил начальник пресс-службы главка полковник Валерий Горелых.

Преступление было совершено осенью 2021 года и вызвало широкий резонанс. По данным URA.RU, 25 сентября 42-летний обвиняемый, ранее сидевший несколько раз по тяжким статьям, приметил девочку на детской площадке, просил помочь с уборкой квартиры, а дома надругался над ней. В момент совершения преступления в гости к уголовнику пришел его друг-участковый и присоединился к изнасилованию. Позже девочка сама обратилась в правоохранительные органы. Обоих мужчин задержали 26 сентября, дело брал на личный контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.

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