Росстат: цены в России не повышаются пять недель

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За неделю цены в России снизились на 0,12%, заявили в Росстате Фото:

В России пять недель подряд не растут цены. Об этом говорится в отчете Росстата, опубликованном на официальном сайте статистического агентства.

«Цены в России не растут пятую неделю подряд. На неделе с 11 по 17 июня они снизились на 0,12%. Заметно подешевели капуста, томаты, авиабилеты. Снизились и отпускные цены производителей — на 6,9% в мае против роста на 6,3% в апреле», — говорится в отчете Росстата.

Ранее Росстат объявил о рекордном замедлении инфляции. В статистическом агентстве заявили, что в последние недели в стране фиксируется дефляция. Президент России Владимир Путин сообщил, что российская экономика продолжает стабилизацию и цены возвращаются к прежним показателям, пишет RT.

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В России пять недель подряд не растут цены. Об этом говорится в отчете Росстата, опубликованном на официальном сайте статистического агентства. «Цены в России не растут пятую неделю подряд. На неделе с 11 по 17 июня они снизились на 0,12%. Заметно подешевели капуста, томаты, авиабилеты. Снизились и отпускные цены производителей — на 6,9% в мае против роста на 6,3% в апреле», — говорится в отчете Росстата. Ранее Росстат объявил о рекордном замедлении инфляции. В статистическом агентстве заявили, что в последние недели в стране фиксируется дефляция. Президент России Владимир Путин сообщил, что российская экономика продолжает стабилизацию и цены возвращаются к прежним показателям, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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