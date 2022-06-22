Росстат: цены в России не повышаются пять недель 22 июня 2022 в 21:30 Размер текста - 17 + За неделю цены в России снизились на 0,12%, заявили в Росстате Фото: Денис Моргунов © URA.RU В России пять недель подряд не растут цены. Об этом говорится в отчете Росстата, опубликованном на официальном сайте статистического агентства. «Цены в России не растут пятую неделю подряд. На неделе с 11 по 17 июня они снизились на 0,12%. Заметно подешевели капуста, томаты, авиабилеты. Снизились и отпускные цены производителей — на 6,9% в мае против роста на 6,3% в апреле», — говорится в отчете Росстата. Ранее Росстат объявил о рекордном замедлении инфляции. В статистическом агентстве заявили, что в последние недели в стране фиксируется дефляция. Президент России Владимир Путин сообщил, что российская экономика продолжает стабилизацию и цены возвращаются к прежним показателям, пишет RT. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU . В России пять недель подряд не растут цены. Об этом говорится в отчете Росстата, опубликованном на официальном сайте статистического агентства. «Цены в России не растут пятую неделю подряд. На неделе с 11 по 17 июня они снизились на 0,12%. Заметно подешевели капуста, томаты, авиабилеты. Снизились и отпускные цены производителей — на 6,9% в мае против роста на 6,3% в апреле», — говорится в отчете Росстата. Ранее Росстат объявил о рекордном замедлении инфляции. В статистическом агентстве заявили, что в последние недели в стране фиксируется дефляция. Президент России Владимир Путин сообщил, что российская экономика продолжает стабилизацию и цены возвращаются к прежним показателям, пишет RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям