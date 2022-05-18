Росстат объявил о рекордном замедлении инфляции в России

18 мая 2022 в 21:00 Размер текста - 17 +

За неделю с 7 по 13 мая цены выросли на 0,05% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Цены на товары в России В России снизились темпы роста инфляции — еженедельный прирост цен с 7 по 13 мая составил всего 0,05%. Об этом свидетельствуют данные Росстата. Это самый низкий показатель еженедельной инфляции в 2022 году. «Инфляция с 7 по 13 мая составила +0,05% (неделей ранее — +0,12%). Инфляция с начала года — 11,84%», — сообщает официальный сайт Росстата. В ведомстве отмечают, что темпы роста цен на большинство товаров и услуг продолжают замедляться. Инфляция начала ускоряться на фоне антироссийских санкций, которые ввели страны Запада после начала спецоперации РФ на Украине. При этом рост цен наблюдается также в недружественных России странах. По итогам апреля продукты питания в России подорожали на 3%. Сильнее всего выросли цены на свеклу — 19,2%, и маргарин — 12,9%. В годовом выражении, то есть к апрелю прошлого года, инфляция составила 17,83%. Госдуме разработали законопроект, который направлен на контроль цен. Крупные торговые сети ограничивали наценку на продукты на уровне 5%. Снижение стоимости товаров и продуктов в России связано с падением доллара и укреплением рубля, считает финансовый консультант Николай Горелов. Ранее курс доллара опустился ниже 63 рублей впервые с 2020 года.

В России снизились темпы роста инфляции — еженедельный прирост цен с 7 по 13 мая составил всего 0,05%. Об этом свидетельствуют данные Росстата. Это самый низкий показатель еженедельной инфляции в 2022 году. «Инфляция с 7 по 13 мая составила +0,05% (неделей ранее — +0,12%). Инфляция с начала года — 11,84%», — сообщает официальный сайт Росстата. В ведомстве отмечают, что темпы роста цен на большинство товаров и услуг продолжают замедляться. Инфляция начала ускоряться на фоне антироссийских санкций, которые ввели страны Запада после начала спецоперации РФ на Украине. При этом рост цен наблюдается также в недружественных России странах. По итогам апреля продукты питания в России подорожали на 3%. Сильнее всего выросли цены на свеклу — 19,2%, и маргарин — 12,9%. В годовом выражении, то есть к апрелю прошлого года, инфляция составила 17,83%. Госдуме разработали законопроект, который направлен на контроль цен. Крупные торговые сети ограничивали наценку на продукты на уровне 5%. Снижение стоимости товаров и продуктов в России связано с падением доллара и укреплением рубля, считает финансовый консультант Николай Горелов. Ранее курс доллара опустился ниже 63 рублей впервые с 2020 года.