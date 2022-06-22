Финский производитель краски Tikkurila уходит из России

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Восстановление работы Покраса Лампаса. Екатеринбург, краска
Tikkurila решила уйти из РФ Фото:
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Финский производитель лакокрасочной продукции Tikkurila принял решение закрыть бизнес в России. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

«Мы продолжали производить только минимальный объем продаж для получения достаточного количества местной валюты для оплаты труда сотрудников. Поскольку мы не в состоянии устойчиво работать даже на этом минимальном уровне, мы приняли решение покинуть Россию. Варианты — либо продать бизнес, либо сделать другой контролируемый выход», — говорится в релизе, опубликованной на сайте компании.

Представители Tikkurila уточнили, что рассматривают вариант передать прибыль из РФ некоммерческим организациям, которые занимаются гуманитарной деятельностью. Tikkurila — один из лидеров на рынке декоративных красок. В России в 2021 году доля компании в этой отрасли составляла 18,5%.

Крупные иностранные бренды стали массово уходить из РФ после начала ее спецоперации на Украине. Во время приветственной речи участникам делового форума БРИКС президент России Владимир Путин заявил о возможном открытии индийских магазинов и увеличении китайских товаров на российском рынке.

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Финский производитель лакокрасочной продукции Tikkurila принял решение закрыть бизнес в России. Об этом говорится в пресс-релизе компании. «Мы продолжали производить только минимальный объем продаж для получения достаточного количества местной валюты для оплаты труда сотрудников. Поскольку мы не в состоянии устойчиво работать даже на этом минимальном уровне, мы приняли решение покинуть Россию. Варианты — либо продать бизнес, либо сделать другой контролируемый выход», — говорится в релизе, опубликованной на сайте компании. Представители Tikkurila уточнили, что рассматривают вариант передать прибыль из РФ некоммерческим организациям, которые занимаются гуманитарной деятельностью. Tikkurila — один из лидеров на рынке декоративных красок. В России в 2021 году доля компании в этой отрасли составляла 18,5%. Крупные иностранные бренды стали массово уходить из РФ после начала ее спецоперации на Украине. Во время приветственной речи участникам делового форума БРИКС президент России Владимир Путин заявил о возможном открытии индийских магазинов и увеличении китайских товаров на российском рынке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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