Финский производитель краски Tikkurila уходит из России

22 июня 2022 в 22:12 Размер текста - 17 +

Tikkurila решила уйти из РФ Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Финский производитель лакокрасочной продукции Tikkurila принял решение закрыть бизнес в России. Об этом говорится в пресс-релизе компании. «Мы продолжали производить только минимальный объем продаж для получения достаточного количества местной валюты для оплаты труда сотрудников. Поскольку мы не в состоянии устойчиво работать даже на этом минимальном уровне, мы приняли решение покинуть Россию. Варианты — либо продать бизнес, либо сделать другой контролируемый выход», — говорится в релизе, опубликованной на сайте компании. Представители Tikkurila уточнили, что рассматривают вариант передать прибыль из РФ некоммерческим организациям, которые занимаются гуманитарной деятельностью. Tikkurila — один из лидеров на рынке декоративных красок. В России в 2021 году доля компании в этой отрасли составляла 18,5%. Крупные иностранные бренды стали массово уходить из РФ после начала ее спецоперации на Украине. Во время приветственной речи участникам делового форума БРИКС президент России Владимир Путин заявил о возможном открытии индийских магазинов и увеличении китайских товаров на российском рынке. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Финский производитель лакокрасочной продукции Tikkurila принял решение закрыть бизнес в России. Об этом говорится в пресс-релизе компании. «Мы продолжали производить только минимальный объем продаж для получения достаточного количества местной валюты для оплаты труда сотрудников. Поскольку мы не в состоянии устойчиво работать даже на этом минимальном уровне, мы приняли решение покинуть Россию. Варианты — либо продать бизнес, либо сделать другой контролируемый выход», — говорится в релизе, опубликованной на сайте компании. Представители Tikkurila уточнили, что рассматривают вариант передать прибыль из РФ некоммерческим организациям, которые занимаются гуманитарной деятельностью. Tikkurila — один из лидеров на рынке декоративных красок. В России в 2021 году доля компании в этой отрасли составляла 18,5%. Крупные иностранные бренды стали массово уходить из РФ после начала ее спецоперации на Украине. Во время приветственной речи участникам делового форума БРИКС президент России Владимир Путин заявил о возможном открытии индийских магазинов и увеличении китайских товаров на российском рынке.