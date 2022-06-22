Путин: Индия и Китай заменят ушедшие из РФ западные бренды 22 июня 2022 в 18:17 Размер текста - 17 + РФ готова сотрудничать с добросовестными партнерами, заявил Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин объявил о возможном открытии индийских магазинов и увеличении китайских товаров на российском рынке. Об этом Путин сообщил на приветствии участникам делового форума БРИКС. «Активизируются контакты российских деловых кругов с бизнес-сообществом стран БРИКС. Например, ведутся переговоры об открытии индийских сетевых магазинов в России, увеличении доли китайских автомобилей, оборудования и техники на нашем рынке. В свою очередь расширяется российское присутствие в странах „пятерки“» — сообщил Владимир Путин. Путин подчеркнул, что стратегия России неизменна. По словам президента, укрепляя свой экономический, технологический, научный потенциал, РФ готова работать открыто со всеми добросовестными партнерами на принципах уважения интересов друг друга, безоговорочного верховенства международного права, равенства стран и народов. Западные бренды массово покинули РФ после начала ее спецоперации на Украине. Первыми о прекращении продаж объявили Nike и Apple. В середине июня о полном уходе из России объявила The Coca-Cola Company. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU . Президент России Владимир Путин объявил о возможном открытии индийских магазинов и увеличении китайских товаров на российском рынке. Об этом Путин сообщил на приветствии участникам делового форума БРИКС. «Активизируются контакты российских деловых кругов с бизнес-сообществом стран БРИКС. Например, ведутся переговоры об открытии индийских сетевых магазинов в России, увеличении доли китайских автомобилей, оборудования и техники на нашем рынке. В свою очередь расширяется российское присутствие в странах „пятерки“» — сообщил Владимир Путин. Путин подчеркнул, что стратегия России неизменна. По словам президента, укрепляя свой экономический, технологический, научный потенциал, РФ готова работать открыто со всеми добросовестными партнерами на принципах уважения интересов друг друга, безоговорочного верховенства международного права, равенства стран и народов. Западные бренды массово покинули РФ после начала ее спецоперации на Украине. Первыми о прекращении продаж объявили Nike и Apple. В середине июня о полном уходе из России объявила The Coca-Cola Company. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям