22 июня 2022

Силовики нагрянули с обысками в екатеринбургский «Мемориал»*. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, силовики, балаклава, спецоперация, обыск, омон, госбезопасность
В офисе организации силовики нашли запрещенную литературу Фото:

В Екатеринбурге полиция нагрянула с обысками в офис общества «Мемориал» (признана в РФ НКО-иноагентом и ликвидирована). В офисе организации силовики нашли запрещенную, экстремистскую литературу. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.

«Да, обыски проходят. Причиной их проведения стали сообщения, что организация ведет противоправную деятельность. В офисе уже найдена экстремистская литература», — поделился инсайдер.

Источник URA.RU отметил, что главу уральского отделения общества «Мемориал» (признано НКО-иноагеном) Алексея Мосина не задержали. «Никто никого не задерживал. Вежливо попросили пройти в офис и посмотреть наличие экстремистской литературы», — уточнил инсайдер.

* Общество «Мемориал» признано в России НКО-иноагентом и ликвидировано.

Фото:
Фото:

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво».

В Екатеринбурге полиция нагрянула с обысками в офис общества «Мемориал» (признана в РФ НКО-иноагентом и ликвидирована). В офисе организации силовики нашли запрещенную, экстремистскую литературу. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «Да, обыски проходят. Причиной их проведения стали сообщения, что организация ведет противоправную деятельность. В офисе уже найдена экстремистская литература», — поделился инсайдер. Источник URA.RU отметил, что главу уральского отделения общества «Мемориал» (признано НКО-иноагеном) Алексея Мосина не задержали. «Никто никого не задерживал. Вежливо попросили пройти в офис и посмотреть наличие экстремистской литературы», — уточнил инсайдер. * Общество «Мемориал» признано в России НКО-иноагентом и ликвидировано.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...