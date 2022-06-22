В офисе организации силовики нашли запрещенную литературу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге полиция нагрянула с обысками в офис общества «Мемориал» (признана в РФ НКО-иноагентом и ликвидирована). В офисе организации силовики нашли запрещенную, экстремистскую литературу. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.

«Да, обыски проходят. Причиной их проведения стали сообщения, что организация ведет противоправную деятельность. В офисе уже найдена экстремистская литература», — поделился инсайдер.

Источник URA.RU отметил, что главу уральского отделения общества «Мемориал» (признано НКО-иноагеном) Алексея Мосина не задержали. «Никто никого не задерживал. Вежливо попросили пройти в офис и посмотреть наличие экстремистской литературы», — уточнил инсайдер.

* Общество «Мемориал» признано в России НКО-иноагентом и ликвидировано.

Фото: источник URA.RU

Фото: источник URA.RU