В Челябинской области выросли цены на продукты

В Челябинской области часть продуктов питания стала дороже Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Цены на товары в России

В Челябинской области зафиксировали рост стоимости ряда продуктов питания. Об этом сообщили URA.RU в Контрольно-счетной палате (КСП) региона.

«Экспресс-анализ КСП на 21 июня показал, что за две недели наибольший рост цен за месяц наблюдается на сливочное масло (+3,75%), картофель (+3,40%) и молоко 2,5-3,2% жирности (прибавило в цене 2,59%)», — сообщили в КСП со ссылкой на данные министерства сельского хозяйства региона.

Часть продуктов, наоборот, стала дешевле. Белокочанная капуста потеряла в стоимости 13,9%, цены на охлажденные и мороженные куры упали на 2,84%, сахар стал дешевле на 2,71%.

Из 14 наблюдаемых социально значимых продуктов половина позиций подешевела, вторая — прибавила в стоимости. Специалисты отметили, что увеличение цены на картофель в начале лета является ежегодным сезонным фактором.