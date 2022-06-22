22 июня 2022

В Челябинской области выросли цены на продукты

© Служба новостей «URA.RU»
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Роспотребнадзор проверяет детский сад и магазин на соблюдение противоковидных мер. Челябинск, капуста, овощи, фрукты, супермаркет, пятерочка, магазин, продукты питания
В Челябинской области часть продуктов питания стала дороже Фото:
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В Челябинской области зафиксировали рост стоимости ряда продуктов питания. Об этом сообщили URA.RU в Контрольно-счетной палате (КСП) региона.

«Экспресс-анализ КСП на 21 июня показал, что за две недели наибольший рост цен за месяц наблюдается на сливочное масло (+3,75%), картофель (+3,40%) и молоко 2,5-3,2% жирности (прибавило в цене 2,59%)», — сообщили в КСП со ссылкой на данные министерства сельского хозяйства региона.

Часть продуктов, наоборот, стала дешевле. Белокочанная капуста потеряла в стоимости 13,9%, цены на охлажденные и мороженные куры упали на 2,84%, сахар стал дешевле на 2,71%.

Из 14 наблюдаемых социально значимых продуктов половина позиций подешевела, вторая — прибавила в стоимости. Специалисты отметили, что увеличение цены на картофель в начале лета является ежегодным сезонным фактором.

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В Челябинской области зафиксировали рост стоимости ряда продуктов питания. Об этом сообщили URA.RU в Контрольно-счетной палате (КСП) региона. «Экспресс-анализ КСП на 21 июня показал, что за две недели наибольший рост цен за месяц наблюдается на сливочное масло (+3,75%), картофель (+3,40%) и молоко 2,5-3,2% жирности (прибавило в цене 2,59%)», — сообщили в КСП со ссылкой на данные министерства сельского хозяйства региона. Часть продуктов, наоборот, стала дешевле. Белокочанная капуста потеряла в стоимости 13,9%, цены на охлажденные и мороженные куры упали на 2,84%, сахар стал дешевле на 2,71%. Из 14 наблюдаемых социально значимых продуктов половина позиций подешевела, вторая — прибавила в стоимости. Специалисты отметили, что увеличение цены на картофель в начале лета является ежегодным сезонным фактором.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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