На набережной Перми будут одновременно медитировать 100 человек

Международный День йоги отмечают 21 июня Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Перми пройдет праздник-фестиваль, посвященный международному Дню йоги. Более 100 любителей этой практики соберутся на набережной Камы и проведут несколько часов за занятиями.

«Хочется отдать дань йоге, провести общегородскую практику. Мы постараемся сделать практику легкой и доступной для всех. Мероприятие будет абсолютно бесплатным, а в конце мы пообщаемся, познакомимся поближе за чашечкой чая», — рассказывают организаторы в своем телеграм-канале. В программе — теория о медитации, разминка, медитация анапанасати, шавассана и гонг медитация.

Фестиваль пройдет 28 июня, в 8 часов утра в амфитеатре пермской набережной. С собой нужно взять коврик для йоги и плед. Организаторы планируют снимать мероприятие с коптера, видео будет доступно всем желающим. Количество мест ограничено — не более 100 человек.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми 60 гитаристов одновременно сыграют песню группы «Кино» «Звезду по имени Солнце» в честь 60-летия Виктора Цоя. Для всех желающих спеть песни группы «Кино», после основной части мероприятия работал открытый микрофон.