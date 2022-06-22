Жителям ХМАО покажут отечественные фильмы, которые никто не видел

Кинопоказ состоится в рамках фестиваля уличного кино Фото: Размик Закарян © URA.RU

Зрители кинотеатра в Ханты-Мансийске смогут увидеть эксклюзивные отечественные короткометражные фильмы. Информация об этом размещена на официальном сайте АУ «Югорский кинопрокат».

«24 июня у нас состоится показ пяти эксклюзивных короткометражных фильмов в летнем кинотеатре под открытым небом. Кинопоказ состоится в рамках фестиваля уличного кино, который ежегодно проходит по всем городам России», — сообщила корреспонденту URA.RU Екатерина Белоброва, начальник отдела показа фильмов АУ «Югорский кинопрокат».

Показ пройдет вне конкурсной программы фестиваля. «Заявку на участие в фестивале мы подали до того, как началась конкурсная программа. И сейчас мы уже не сможем сменить формат мероприятия. Тем не менее, мы планируем представить зрителям интересный показ, от которого они получат массу приятных впечатлений», — добавила Белоброва.

Проект реализуется при поддержке фонда культурных инициатив и проходит по всей России. С 2020 года, несмотря на коронавирусные ограничения, фестиваль охватил более 3000 зрителей в 1117 городах страны.

Ранее URA.RU сообщало о премьерном показе фильма «Ханты-Мансийск — мировая столица шахмат». Он состоялся на федеральном телеканале «Матч! Страна».