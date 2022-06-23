Астроном рассказал о трех важных космических явлениях 2022 года

24 июня 2022 в 01:00 Размер текста - 17 +

Днем 22 сентября можно будет увидеть невооруженным глазом Юпитер Фото: Николай Бастриков © URA.RU В этом году ожидается три важных астрономических явления — днем 22 сентября небо украсит планета Юпитер, 25 октября пройдет частное солнечное затмение, 6 декабря можно будет увидеть Марс. Об этом в беседе с URA.RU рассказал астроном, инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев. «В этом году Луна не будет полностью закрывать Солнце, но 25 октября можно будет увидеть низко над горизонтом частное солнечное затмение, то есть частные фазы. Это довольно важное событие. И для наблюдений здесь наиболее хорошо будет расположен Урал. Наиболее глубокая фаза затмения будет видна на линии Екатеринбург-Тюмень. Солнце будет зарыто Луной в 80-90% Тюмени», — объяснил Владилен Санакоев. По словам астронома, осенью и зимой произойдет сближение с Землей двух планет. «22 сентября будет противостояние Юпитера с Землей. То есть планета будет очень яркой. Она уже сейчас является одной из тех, что уже видны на утреннем небе, а в сентябре просто будет блистать и станет украшением дня. Также в этом году будет красивый Марс. 6 декабря произойдет его противостояние, то есть сближение планеты с Землей», — добавил Санакоев. Собеседник агентства добавил, что в ночь на 24 июня в небе можно будет увидеть парад планет. «Чем южнее России, а это Краснодарский край, Оренбург, тем лучше будет виден парад планет. Но, конечно, идеальнее всего наблюдать его где-то на экваторе», — заметил Санакоев. Астроном добавил, что в Свердловской области увидеть парад планет будет достаточно сложно. «Мы живем на высоких северных широтах и по сути у нас сейчас нет ночи. Поэтому хоть планеты и яркие, на нашем светлом небе их будет увидеть сложно. Примерно с 2 часов ночи на юге, юго-востоке региона можно будет увидеть самую дальнюю планету Сатурн, потом левее от нее, ближе к Солнцу Юпитер, Марс, серп Луны в виде буквы „С“ и у самого эпицентра самую яркую на небе Венеру. Главное, чтобы на горизонте не было никаких деревьев, кустов, чтобы не было посторонних предметов», — посоветовал Санакоев. Парад планет проходит в ночь с 23 на 24 июня. Планеты выстроятся у восточного горизонта так, как они реально расположены в солнечной системе. Следующий такой парад планет ожидается лишь в 2040 году. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В этом году ожидается три важных астрономических явления — днем 22 сентября небо украсит планета Юпитер, 25 октября пройдет частное солнечное затмение, 6 декабря можно будет увидеть Марс. Об этом в беседе с URA.RU рассказал астроном, инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев. «В этом году Луна не будет полностью закрывать Солнце, но 25 октября можно будет увидеть низко над горизонтом частное солнечное затмение, то есть частные фазы. Это довольно важное событие. И для наблюдений здесь наиболее хорошо будет расположен Урал. Наиболее глубокая фаза затмения будет видна на линии Екатеринбург-Тюмень. Солнце будет зарыто Луной в 80-90% Тюмени», — объяснил Владилен Санакоев. По словам астронома, осенью и зимой произойдет сближение с Землей двух планет. «22 сентября будет противостояние Юпитера с Землей. То есть планета будет очень яркой. Она уже сейчас является одной из тех, что уже видны на утреннем небе, а в сентябре просто будет блистать и станет украшением дня. Также в этом году будет красивый Марс. 6 декабря произойдет его противостояние, то есть сближение планеты с Землей», — добавил Санакоев. Собеседник агентства добавил, что в ночь на 24 июня в небе можно будет увидеть парад планет. «Чем южнее России, а это Краснодарский край, Оренбург, тем лучше будет виден парад планет. Но, конечно, идеальнее всего наблюдать его где-то на экваторе», — заметил Санакоев. Астроном добавил, что в Свердловской области увидеть парад планет будет достаточно сложно. «Мы живем на высоких северных широтах и по сути у нас сейчас нет ночи. Поэтому хоть планеты и яркие, на нашем светлом небе их будет увидеть сложно. Примерно с 2 часов ночи на юге, юго-востоке региона можно будет увидеть самую дальнюю планету Сатурн, потом левее от нее, ближе к Солнцу Юпитер, Марс, серп Луны в виде буквы „С“ и у самого эпицентра самую яркую на небе Венеру. Главное, чтобы на горизонте не было никаких деревьев, кустов, чтобы не было посторонних предметов», — посоветовал Санакоев. Парад планет проходит в ночь с 23 на 24 июня. Планеты выстроятся у восточного горизонта так, как они реально расположены в солнечной системе. Следующий такой парад планет ожидается лишь в 2040 году.