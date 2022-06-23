Курганская сотрудница полиции 2 года скрывала ДТП с пострадавшим

В Курганской области проверяют информацию о том, что сотрудница полиции откупилась от пострадавшего в ДТП, заставив его молчать Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Сотрудница полиции из Куртамышского района Курганской области на служебном автомобиле сбила мужчину, который в результате ДТП сломал ногу. Факт аварии ей удавалось скрывать два года, так как женщина убедила пострадавшего не говорить об истинных причинах травмы, пообещав за это вознаграждение, рассказали URA.RU источники, близкие к силовым структурам.

«В полиции проводится проверка информации о ДТП. Оно произошло в Куртамышском районе еще в 2020 году. Женщина ехала за рулем служебной машины и сбила мужчину, но убедила его не говорить о произошедшем», — рассказал инсайдер.

По данным telegram-канала Baza, у пострадавшего была сломана нога. Майор полиции не хотела быть виновницей аварии, поэтому она якобы предложила ему скрыть причину травмы за еду и пять тысяч рублей. Мужчина заявил в больнице, что неудачно упал, а та самая сотрудница полиции вынесла отказ в возбуждении уголовного дела. Однако спустя два года, в июне в полицию Курганской области позвонил неизвестный, который рассказал о ДТП. Сотрудники собственной безопасности нашли пострадавшего, и он признался, что сломал ногу, попав под машину. В пресс-службе областного УМВД пообещали прокомментировать эту информацию позже.