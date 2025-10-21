В Курганской области арестовали антиуранщика-общественника Шулятьева. Скрин
Общественник из Курганской области попал в СИЗО
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
В Звериноголовском округе (Курганская область) суд избрал меру пресечения и отправил под стражу местного общественника Андрея Шулятьева. Бывшего «антиуранщика» подозревают в участии в террористическом сообществе. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к правоохранительным органам.
«В Звериноголовском арестован Андрей Шулятьев по статье об участии в террористическом сообществе (ч.2 ст.205.4.УК РФ). Суд отправил его в СИЗО», — рассказали источники.
Шулятьев ранее был известен как один из противников разработок месторождений и добычи урана в Курганской области. По сведениям источников, Шулятьев мог посредством интернета вступить в одно из террористических сообществ, которое было запрещено судом в России. В настоящее время ведутся следственные действия.
Фото: скрин сайта Курганского областного суда
Редакция обратилась за комментариями к представителям Звериноголовского районного суда. В организации ответили, что в отношении Шулятьева по ходатайству следователей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 01.12.2025 г. «Мужчина обвиняется в том, что выполнял разъяснительную, информационную функцию, функцию вовлечения новых членов, а также выступил инициатором созданию региональной группы в террористической организации, таким образом принял участие в террористической деятельности», — говорится на сайте организации. Решение в законную силу не вступило, в настоящее время на него подана апелляционная жалоба защитником.
