Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Криминал

В Курганской области арестовали антиуранщика-общественника Шулятьева. Скрин

21 октября 2025 в 07:45
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Общественник из Курганской области попал в СИЗО

Общественник из Курганской области попал в СИЗО

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Звериноголовском округе (Курганская область) суд избрал меру пресечения и отправил под стражу местного общественника Андрея Шулятьева. Бывшего «антиуранщика» подозревают в участии в террористическом сообществе. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к правоохранительным органам.

«В Звериноголовском арестован Андрей Шулятьев по статье об участии в террористическом сообществе (ч.2 ст.205.4.УК РФ). Суд отправил его в СИЗО», — рассказали источники.

Шулятьев ранее был известен как один из противников разработок месторождений и добычи урана в Курганской области. По сведениям источников, Шулятьев мог посредством интернета вступить в одно из террористических сообществ, которое было запрещено судом в России. В настоящее время ведутся следственные действия.

Продолжение после рекламы

Курганец Шулятьев попал в СИЗО по серьезному обвинению

Фото: скрин сайта Курганского областного суда

Редакция обратилась за комментариями к представителям Звериноголовского районного суда. В организации ответили, что в отношении Шулятьева по ходатайству следователей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 01.12.2025 г. «Мужчина обвиняется в том, что выполнял разъяснительную, информационную функцию, функцию вовлечения новых членов, а также выступил инициатором созданию региональной группы в террористической организации, таким образом принял участие в террористической деятельности», — говорится на сайте организации. Решение в законную силу не вступило, в настоящее время на него подана апелляционная жалоба защитником.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал