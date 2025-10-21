Общественник из Курганской области попал в СИЗО Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Звериноголовском округе (Курганская область) суд избрал меру пресечения и отправил под стражу местного общественника Андрея Шулятьева. Бывшего «антиуранщика» подозревают в участии в террористическом сообществе. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к правоохранительным органам.

«В Звериноголовском арестован Андрей Шулятьев по статье об участии в террористическом сообществе (ч.2 ст.205.4.УК РФ). Суд отправил его в СИЗО», — рассказали источники.

Шулятьев ранее был известен как один из противников разработок месторождений и добычи урана в Курганской области. По сведениям источников, Шулятьев мог посредством интернета вступить в одно из террористических сообществ, которое было запрещено судом в России. В настоящее время ведутся следственные действия.

Курганец Шулятьев попал в СИЗО по серьезному обвинению Фото: скрин сайта Курганского областного суда