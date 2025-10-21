Логотип РИА URA.RU
Общество

Транспорт

В Кургане задерживается вылет самолета в Сочи

21 октября 2025 в 07:40
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вылет самолета из аэропорта Кургана в Сочи задерживается. Об этом сообщается на онлайн-табло на сайте воздушной гавани.

«Рейс EO 528 Курган — Сочи авиакомпании Ikar. Вылет по расписанию 04:24. Фактическое время 08:30», — указано на сайте аэропорта.

В аэропорту Сочи временно задерживаются рейсы, причем как на вылет, так и на прием. Рейсы пока не принимаются из Кургана, Новосибирска, Екатеринбурга, Перми и Санкт-Петербурга.

