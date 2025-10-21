В Кургане задерживается вылет самолета в Сочи

Вылет самолета из аэропорта Кургана в Сочи задерживается. Об этом сообщается на онлайн-табло на сайте воздушной гавани.

В аэропорту Сочи временно задерживаются рейсы, причем как на вылет, так и на прием. Рейсы пока не принимаются из Кургана, Новосибирска, Екатеринбурга, Перми и Санкт-Петербурга.