ЛНР: бойцы ВСУ десятками сдаются в плен у Лисичанска 23 июня 2022 в 21:48 Размер текста - 17 + Военные ВСУ сдаются в плен в Северодонецке и Лисичанске Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдаются в плен десятками у Северодонецка и Лисичанска. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. «Все дальше и дальше оттесняются передовые подразделения ВСУ. Берутся в плен десятками украинские солдаты», — заявил Филипоненко в эфире телеканала «Россия-1». Армия ЛЛНР ликвидировала группу иностранных наемников и взяла в окружение Лисичанск 22 июня. В ходе спецоперации Вооруженные силы РФ заблокировали около 400 украинских националистов на территории завода «Азот» в Северодонецке, в самом городе идет зачистка. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест! Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдаются в плен десятками у Северодонецка и Лисичанска. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. «Все дальше и дальше оттесняются передовые подразделения ВСУ. Берутся в плен десятками украинские солдаты», — заявил Филипоненко в эфире телеканала «Россия-1». Армия ЛЛНР ликвидировала группу иностранных наемников и взяла в окружение Лисичанск 22 июня. В ходе спецоперации Вооруженные силы РФ заблокировали около 400 украинских националистов на территории завода «Азот» в Северодонецке, в самом городе идет зачистка. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям