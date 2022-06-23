ЛНР: бойцы ВСУ десятками сдаются в плен у Лисичанска

Военные ВСУ сдаются в плен в Северодонецке и Лисичанске
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдаются в плен десятками у Северодонецка и Лисичанска. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
«Все дальше и дальше оттесняются передовые подразделения ВСУ. Берутся в плен десятками украинские солдаты», — заявил Филипоненко в эфире телеканала «Россия-1».
Армия ЛЛНР ликвидировала группу иностранных наемников и взяла в окружение Лисичанск 22 июня. В ходе спецоперации Вооруженные силы РФ заблокировали около 400 украинских националистов на территории завода «Азот» в Северодонецке, в самом городе идет зачистка.
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