ЛНР: бойцы ВСУ десятками сдаются в плен у Лисичанска

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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины
Военные ВСУ сдаются в плен в Северодонецке и Лисичанске Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдаются в плен десятками у Северодонецка и Лисичанска. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

«Все дальше и дальше оттесняются передовые подразделения ВСУ. Берутся в плен десятками украинские солдаты», — заявил Филипоненко в эфире телеканала «Россия-1».

Армия ЛЛНР ликвидировала группу иностранных наемников и взяла в окружение Лисичанск 22 июня. В ходе спецоперации Вооруженные силы РФ заблокировали около 400 украинских националистов на территории завода «Азот» в Северодонецке, в самом городе идет зачистка.

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Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдаются в плен десятками у Северодонецка и Лисичанска. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. «Все дальше и дальше оттесняются передовые подразделения ВСУ. Берутся в плен десятками украинские солдаты», — заявил Филипоненко в эфире телеканала «Россия-1». Армия ЛЛНР ликвидировала группу иностранных наемников и взяла в окружение Лисичанск 22 июня. В ходе спецоперации Вооруженные силы РФ заблокировали около 400 украинских националистов на территории завода «Азот» в Северодонецке, в самом городе идет зачистка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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