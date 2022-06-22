Силы ЛНР ликвидировали наемников и окружили Лисичанск 22 июня 2022 в 20:44 Размер текста - 17 + В Лисичанске взяли в окружение группу бойцов ВСУ, сообщил Андрей Марочко Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Армия Луганской народной республики ликвидировала группу иностранных наемников и взяла в окружение Лисичанск. Об этом рассказал подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. «Группа украинских военных в Лисичанске взята в оперативное окружение. Сразу хочу отметить, что на данном участке местности при окружении была ликвидирована группа иностранных наемников, были взяты „трофеи“ иностранного производства, а также получен ряд очень ценной развединформации», — передает РИА «Новости» слова Марочко. Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявлял, что в ближайшее время российские войска возьмут Лисичанск в кольцо. По словам главы Чечни, у армии РФ «хорошие результаты в направлении Северодонецка и Лисичанска». Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. 7 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил о взятии под контроль большей части ЛНР и ДНР по левому берегу Северского Донца, пишет RT. 12 июня силы ЛНР взяли под контроль деревни Видроження и Медная гора, сообщает телеканал 360. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест! Армия Луганской народной республики ликвидировала группу иностранных наемников и взяла в окружение Лисичанск. Об этом рассказал подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. «Группа украинских военных в Лисичанске взята в оперативное окружение. Сразу хочу отметить, что на данном участке местности при окружении была ликвидирована группа иностранных наемников, были взяты „трофеи“ иностранного производства, а также получен ряд очень ценной развединформации», — передает РИА «Новости» слова Марочко. Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявлял, что в ближайшее время российские войска возьмут Лисичанск в кольцо. По словам главы Чечни, у армии РФ «хорошие результаты в направлении Северодонецка и Лисичанска». Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. 7 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил о взятии под контроль большей части ЛНР и ДНР по левому берегу Северского Донца, пишет RT. 12 июня силы ЛНР взяли под контроль деревни Видроження и Медная гора, сообщает телеканал 360. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям