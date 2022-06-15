В ЛНР заявили, что на «Азоте» удерживают 1,2 тысячи гражданских

На «Азоте» нет воды и продуктов, сообщил Виталий Киселев Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

На химическом заводе «Азот» в Северодонецке удерживают до 1,2 тысячи человек. Об этом рассказал помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.

«Сейчас в Северодонецке где-то 1-1,2 тыс. гражданских лиц взяты в заложники и находятся на территории „Азота“. Их там удерживают насильственно и уже долгое время. С учетом того, что воды нет, продуктов питания нет, лекарств нет, среди них порядка 127 детей», — сказал Киселев в интервью ТАСС.

По его словам, людей могут удерживать в подземных бункерах предприятия. Киселев также прокомментировал обращение украинских военных, попросивших открыть гуманитарный коридор в Лисичанск. Он считает, что ВСУ хотят выйти с завода под прикрытием гражданских. В промзоне Северодонецка может быть около 2,5 тысячи националистов, четверть из них составляют иностранные наемники.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями стали демилитаризация и денацификация Украины. Украинские националисты сорвали эвакуацию мирных граждан с «Азота», заявлял подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. На Украине попросили открыть гуманитарный коридор для эвакуации мирного населения. В Минобороны РФ выразили готовность провести эвакуацию, гуманитарный коридор откроют 15 июня, сообщает RT.

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