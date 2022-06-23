В ПАСЕ призвали РФ извиниться за «дезинформацию по делу МН-17»

23 июня 2022 в 23:04 Размер текста - 17 +

Украину больше не подозревают в крушении Фото: Андрей Гусельников © URA.RU новость из сюжета Авиакатастрофа малайзийского Boeing 777 над Украиной Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) заявила, что малайзийский Boeing, следовавший рейсом MH17, был сбит над Украиной в 2014 году российской ракетой «Бук». В организации призвали РФ извиниться за якобы недостоверные сведения, предоставленные следствию. «Рейс MH17 был сбит над Украиной в 2014 году ракетой „Бук“, предоставленной военным подразделениям, контролируемым Российской Федерацией. Ассамблея призвала Россию добросовестно сотрудничать с текущими расследованиями и официально извиниться перед родственниками жертв MH 17 за боль и страдания, причиненные предыдущей дезинформацией», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ПАСЕ. В заявлении говорится, что к такому выводу в ПАСЕ пришли, основываясь на сведениях, предоставленных украинскими и голландскими властями. При этом версия России заключается в том, что Boeing был сбит украинским истребителем или украинской ракетой «Бук». Авиакатастрофа малазийского Boeing 777 произошла в 2014 году. Самолет, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на территории Донецкой области. В результате происшествия погибли 298 человек. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) заявила, что малайзийский Boeing, следовавший рейсом MH17, был сбит над Украиной в 2014 году российской ракетой «Бук». В организации призвали РФ извиниться за якобы недостоверные сведения, предоставленные следствию. «Рейс MH17 был сбит над Украиной в 2014 году ракетой „Бук“, предоставленной военным подразделениям, контролируемым Российской Федерацией. Ассамблея призвала Россию добросовестно сотрудничать с текущими расследованиями и официально извиниться перед родственниками жертв MH 17 за боль и страдания, причиненные предыдущей дезинформацией», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ПАСЕ. В заявлении говорится, что к такому выводу в ПАСЕ пришли, основываясь на сведениях, предоставленных украинскими и голландскими властями. При этом версия России заключается в том, что Boeing был сбит украинским истребителем или украинской ракетой «Бук». Авиакатастрофа малазийского Boeing 777 произошла в 2014 году. Самолет, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на территории Донецкой области. В результате происшествия погибли 298 человек.