Глава Ростуризма поможет Куйвашеву благоустроить реку Чусовую. Фото

23 июня 2022 в 23:40 Размер текста - 17 +

Зарина Догузову вместе с губернатором Куйвашевым 23 июня сплавлялись по реке Чусовой (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Ростуризма Зарина Догузова и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев договорились развивать туристскую инфраструктуру реки Чусовой, сообщает ДИП Свердловской области в своем telegram-канале. 23 июня Догузова вместе с Куйвашевым и членом Совета Федерации Эдуардом Росселем совершили сплав по Чусовой. «Река Чусовая — бренд. Это единственная река, у которой с одной стороны Европа, с другой Азия. Уникальная, необычная река. Сплав по Чусовой — это готовое путешествие. Нам остается только обустроить его необходимой инфраструктурой. Здесь многое уже сделано. Но мы еще подработаем, чтобы путешествия по Чусовой были еще более комфортными и доступными для туристов», — заявила Догузова. Побывать на Урале Догузову приглашал сам Куйвашев. В предыдущий раз они общались 17 июня на ПМЭФ в Санкт-Петербурге. Тогда губернатор и глава Ростуризма обсудили развитие туристической отрасли в Свердловской области. Последний масштабный сплав по Чусовой с участием Куйвашева был в 2015 году. Губернатор сплавлялся по реке на одном плоту с тогдашним полпредом президента России в УрФО Игорем Холманских. Компанию им составили первые лица свердловской политики, журналисты и активисты движения «В защиту человека труда». Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Глава Ростуризма Зарина Догузова и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев договорились развивать туристскую инфраструктуру реки Чусовой, сообщает ДИП Свердловской области в своем telegram-канале. 23 июня Догузова вместе с Куйвашевым и членом Совета Федерации Эдуардом Росселем совершили сплав по Чусовой. «Река Чусовая — бренд. Это единственная река, у которой с одной стороны Европа, с другой Азия. Уникальная, необычная река. Сплав по Чусовой — это готовое путешествие. Нам остается только обустроить его необходимой инфраструктурой. Здесь многое уже сделано. Но мы еще подработаем, чтобы путешествия по Чусовой были еще более комфортными и доступными для туристов», — заявила Догузова. Побывать на Урале Догузову приглашал сам Куйвашев. В предыдущий раз они общались 17 июня на ПМЭФ в Санкт-Петербурге. Тогда губернатор и глава Ростуризма обсудили развитие туристической отрасли в Свердловской области. Последний масштабный сплав по Чусовой с участием Куйвашева был в 2015 году. Губернатор сплавлялся по реке на одном плоту с тогдашним полпредом президента России в УрФО Игорем Холманских. Компанию им составили первые лица свердловской политики, журналисты и активисты движения «В защиту человека труда».