В Ноябрьске пообещали построить новое кладбище

Председатель думы отметила дефицит мест для захоронений Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) идет подготовка к строительству нового кладбища. Об этом говорили на заседании гордумы, сообщила ее председатель Ирина Ращупкина на странице в соцсети «ВКонтакте».

«Обсудили острую нехватку мест для захоронений на городском кладбище. Уже сформирован земельный участок под проектирование и строительство нового городского кладбища общей площадью — 9,5 гектаров», — рассказала Ращупкина.

В думу Ноябрьска направлен запрос для выяснения обстоятельств. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU рассказывало, что среди жителей ЯНАО проводился опрос о том, как они относятся к альтернативным способам погребения. Большинство респондентов высказывались за открытие в регионе крематория.