23 июня 2022
22 июня 2022

В Ноябрьске пообещали построить новое кладбище

© Служба новостей «URA.RU»
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Похороны Менира Фахретдинова. Екатеринбург, похороны, прощание, кладбище
Председатель думы отметила дефицит мест для захоронений Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) идет подготовка к строительству нового кладбища. Об этом говорили на заседании гордумы, сообщила ее председатель Ирина Ращупкина на странице в соцсети «ВКонтакте».

«Обсудили острую нехватку мест для захоронений на городском кладбище. Уже сформирован земельный участок под проектирование и строительство нового городского кладбища общей площадью — 9,5 гектаров», — рассказала Ращупкина.

В думу Ноябрьска направлен запрос для выяснения обстоятельств. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU рассказывало, что среди жителей ЯНАО проводился опрос о том, как они относятся к альтернативным способам погребения. Большинство респондентов высказывались за открытие в регионе крематория.

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В Ноябрьске (ЯНАО) идет подготовка к строительству нового кладбища. Об этом говорили на заседании гордумы, сообщила ее председатель Ирина Ращупкина на странице в соцсети «ВКонтакте». «Обсудили острую нехватку мест для захоронений на городском кладбище. Уже сформирован земельный участок под проектирование и строительство нового городского кладбища общей площадью — 9,5 гектаров», — рассказала Ращупкина. В думу Ноябрьска направлен запрос для выяснения обстоятельств. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU рассказывало, что среди жителей ЯНАО проводился опрос о том, как они относятся к альтернативным способам погребения. Большинство респондентов высказывались за открытие в регионе крематория.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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