В Перми пьяный водитель угрожал ножом полицейским

Агрессивный водитель был задержан Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пермские сотрудники ДПС обезвредили нетрезвого водителя, который угрожал им ножом. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. Инцидент произошел в мае.

В мае в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что по улицам города за рулем автомобиля ездит пьяный водитель. Сотрудники ДПС, среагировавшие на сообщение, обнаружили нетрезвого мужчину с ножом в руке, который вел себя агрессивно. «Увидев полицейских, обвиняемый стал угрожать им ножом», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудникам ДПС удалось обезвредить и задержать преступника. Им оказался 39-летний пермяк, в отношении которого возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Пермском крае мужчина набросился на сотрудников ДПС. Момент нападения попал на видео, которое позже распространили в социальной сети «ВКонтакте».