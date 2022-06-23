23 июня 2022

В Перми пьяный водитель угрожал ножом полицейским

© Служба новостей «URA.RU»
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День детей. Курган, дпс, полиция дпс
Агрессивный водитель был задержан Фото:

Пермские сотрудники ДПС обезвредили нетрезвого водителя, который угрожал им ножом. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. Инцидент произошел в мае.

В мае в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что по улицам города за рулем автомобиля ездит пьяный водитель. Сотрудники ДПС, среагировавшие на сообщение, обнаружили нетрезвого мужчину с ножом в руке, который вел себя агрессивно. «Увидев полицейских, обвиняемый стал угрожать им ножом», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудникам ДПС удалось обезвредить и задержать преступника. Им оказался 39-летний пермяк, в отношении которого возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Пермском крае мужчина набросился на сотрудников ДПС. Момент нападения попал на видео, которое позже распространили в социальной сети «ВКонтакте».

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Пермские сотрудники ДПС обезвредили нетрезвого водителя, который угрожал им ножом. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. Инцидент произошел в мае. В мае в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что по улицам города за рулем автомобиля ездит пьяный водитель. Сотрудники ДПС, среагировавшие на сообщение, обнаружили нетрезвого мужчину с ножом в руке, который вел себя агрессивно. «Увидев полицейских, обвиняемый стал угрожать им ножом», — сообщили в пресс-службе ведомства. Сотрудникам ДПС удалось обезвредить и задержать преступника. Им оказался 39-летний пермяк, в отношении которого возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Пермском крае мужчина набросился на сотрудников ДПС. Момент нападения попал на видео, которое позже распространили в социальной сети «ВКонтакте».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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