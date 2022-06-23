В Кургане массово ищут стрелков для разведки

Курганский военкомат в поисках стрелков и помощников гранатометчика Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Военный комиссариат Курганской области набирает стрелков на разведку. Заработная плата — от 40 000 рублей. Всего на службу по контракту открыто 30 вакансий. Такая информация размещена на интерактивном портале службы занятости населения региона.

«ФКУ „Военный комиссариат Курганской области“ приглашает на военную службу по контракту стрелков. Заработная плата от 40 000 рублей. Вакантных мест — 30», — говорится в вакансии. Также на военную службу по контракту набирают водителей автомобиля категорий В, С и механиков-водителей гусеничной и колесной техники. В военкомате обещают платить работникам до 40 000 рублей. На такую же зарплату из числа рядового и сержантского состава требуются помощники гранатометчика.

Ранее URA.RU сообщало о том, что курганский военкомат отправил новобранцев служить в Президентский полк. Также призывники отправились на службу в сухопутные войска на Дальний Восток и части спецназначения войск национальной гвардии.