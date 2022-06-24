В Госдуме предложили освободить малоимущих от НДФЛ

Депутат Миронов предложил новые льготы для малоимущих Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Малоимущие граждане России не должны платить налог со своего дохода. С таким предложением выступил парламентский лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«Минфин предлагает точечные льготы, которые затронут небольшое количество граждан. В то время как сегодня необходимы более масштабные, системные решения. <…> Мы предлагаем полностью освободить от НДФЛ (налог на доход физических лиц — прим. URA.RU) малоимущих, граждан с доходами ниже прожиточного минимума, — а это около 20 миллионов человек», — приводит слова Миронова его пресс-служба.

Также Миронов предлагает установить ставку в 18% на доходы от 50 миллионов рублей в год. «Было бы гораздо лучше, если бы часть этих сверхдоходов шла в бюджет, работала на благо нашей страны и граждан», — добавил Миронов.

Ранее в Минфине предложили три новые льготы для россиян. Предлагается освободить от налогообложения выплаты при увольнении, включить в налоговый вычет платные медуслуги на недееспособных детей, а также разрешить регионам расширять льготы по уплате налога при сделках с недвижимостью.