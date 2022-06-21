Минфин хочет ввести три новых льготы для работающих россиян

Министерство финансов Российской Федерации предлагает освободить от налогообложения россиян, которые получили выходное пособие при увольнении. Об этом говорится в проекте ведомства «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики».
«Освободить от налогообложения выплаты выходного пособия, среднемесячного заработка на период трудоустройства. Так и любые иные компенсационные выплаты при увольнении работника, предусмотренные законодательством», — отмечается в документе, который есть в распоряжении РБК.
Сейчас в России при увольнении НДФЛ не облагаются выплаты, если компания ликвидировалась. При увольнении работника по собственному желанию, ему выплачивается компенсация за все неиспользованный отпуск, и эта сумма подлежит вычету налогов. То же самое и при увольнении по соглашению сторон и последующей выплате выходного пособия.
Ранее ведомство предлагало еще одну инициативу — создать мобилизационный резерв драгоценных камней, пишет «Национальная служба новостей». Авторы инициативы объясняют свое предложение тем, что в действующем российском законодательстве отсутствует механизм пополнения и использования ценностей Госфонда, дополняет Life.
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Министерство финансов Российской Федерации предлагает освободить от налогообложения россиян, которые получили выходное пособие при увольнении. Об этом говорится в проекте ведомства «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики». «Освободить от налогообложения выплаты выходного пособия, среднемесячного заработка на период трудоустройства. Так и любые иные компенсационные выплаты при увольнении работника, предусмотренные законодательством», — отмечается в документе, который есть в распоряжении РБК. Сейчас в России при увольнении НДФЛ не облагаются выплаты, если компания ликвидировалась. При увольнении работника по собственному желанию, ему выплачивается компенсация за все неиспользованный отпуск, и эта сумма подлежит вычету налогов. То же самое и при увольнении по соглашению сторон и последующей выплате выходного пособия. Ранее ведомство предлагало еще одну инициативу — создать мобилизационный резерв драгоценных камней, пишет «Национальная служба новостей». Авторы инициативы объясняют свое предложение тем, что в действующем российском законодательстве отсутствует механизм пополнения и использования ценностей Госфонда, дополняет Life.