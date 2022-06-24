ТАСС: ВСУ потеряли больше тысячи человек в боях под Лисичанском

24 июня 2022 в 13:25 Размер текста - 17 +

Более тысячи украинских солдат погибло под Лисичанском Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинская армия потеряла более тысячи человек под Лисичанском, пишет ТАСС. В плен сдались около 800 украинских военных. «Потери украинских войск за последние пару дней под Лисичанском, в Горском и Золотом — более 1 тыс. человек убитыми. Пленных — более 800. Среди них много раненых», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Народной милиции ЛНР. Ранее в Народной милиции ЛНР сообщали, что украинские военные десятками сдаются у Лисичанска и Северодонецка. Также глава Луганской области Сергей Гайдай признал успехи армии РФ в Лисичанске. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам президента, целями спецоперации являются денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь населению Донбасса. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Украинская армия потеряла более тысячи человек под Лисичанском, пишет ТАСС. В плен сдались около 800 украинских военных. «Потери украинских войск за последние пару дней под Лисичанском, в Горском и Золотом — более 1 тыс. человек убитыми. Пленных — более 800. Среди них много раненых», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Народной милиции ЛНР. Ранее в Народной милиции ЛНР сообщали, что украинские военные десятками сдаются у Лисичанска и Северодонецка. Также глава Луганской области Сергей Гайдай признал успехи армии РФ в Лисичанске. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам президента, целями спецоперации являются денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь населению Донбасса.