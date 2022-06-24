ТАСС: ВСУ потеряли больше тысячи человек в боях под Лисичанском

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Официальный сайт президента Украины, украинские солдаты
Более тысячи украинских солдат погибло под Лисичанском Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинская армия потеряла более тысячи человек под Лисичанском, пишет ТАСС. В плен сдались около 800 украинских военных.

«Потери украинских войск за последние пару дней под Лисичанском, в Горском и Золотом — более 1 тыс. человек убитыми. Пленных — более 800. Среди них много раненых», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Народной милиции ЛНР.

Ранее в Народной милиции ЛНР сообщали, что украинские военные десятками сдаются у Лисичанска и Северодонецка. Также глава Луганской области Сергей Гайдай признал успехи армии РФ в Лисичанске.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам президента, целями спецоперации являются денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь населению Донбасса.

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Украинская армия потеряла более тысячи человек под Лисичанском, пишет ТАСС. В плен сдались около 800 украинских военных. «Потери украинских войск за последние пару дней под Лисичанском, в Горском и Золотом — более 1 тыс. человек убитыми. Пленных — более 800. Среди них много раненых», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Народной милиции ЛНР. Ранее в Народной милиции ЛНР сообщали, что украинские военные десятками сдаются у Лисичанска и Северодонецка. Также глава Луганской области Сергей Гайдай признал успехи армии РФ в Лисичанске. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам президента, целями спецоперации являются денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь населению Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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