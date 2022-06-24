Киев признал успехи российской армии под Лисичанском

Российские военные продвигаются со стороны Золотого и Тошковки Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российская армия продвигается в сторону Лисичанска. Об этом сообщил глава Луганской области, подконтрольной Киеву, Сергей Гайдай.

«Со стороны Золотого и Тошковки в сторону Лисичанска продвигаются россияне. Из Старобельска в направлении Лисичанска выехали шесть установок для запуска ракет „Точка-У“», — заявил Гайдай в своем telegram-канале.

Силы ЛНР ликвидировали иностранных наемников и окружили Лисичанск, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. По словам официального представителя Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко, ВСУ десятками сдаются в плен у Лисичанска. Информацию подтвердил Марочко, передает телеканал 360. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, целью является освобождение Донбасса.

Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!