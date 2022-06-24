Киев признал успехи российской армии под Лисичанском

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Обстановка в Мариуполе после освобождения района города от ВСУ. Украина, пожар, пожарище, руины, последствия, украина, ополченец, мариуполь, война, днр, патруль, патрулирование, разрушения, зачистка, обстрел, народная милиция, СВО, специальная военная операция
Российские военные продвигаются со стороны Золотого и Тошковки Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия продвигается в сторону Лисичанска. Об этом сообщил глава Луганской области, подконтрольной Киеву, Сергей Гайдай.

«Со стороны Золотого и Тошковки в сторону Лисичанска продвигаются россияне. Из Старобельска в направлении Лисичанска выехали шесть установок для запуска ракет „Точка-У“», — заявил Гайдай в своем telegram-канале.

Силы ЛНР ликвидировали иностранных наемников и окружили Лисичанск, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. По словам официального представителя Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко, ВСУ десятками сдаются в плен у Лисичанска. Информацию подтвердил Марочко, передает телеканал 360. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, целью является освобождение Донбасса.

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Российская армия продвигается в сторону Лисичанска. Об этом сообщил глава Луганской области, подконтрольной Киеву, Сергей Гайдай. «Со стороны Золотого и Тошковки в сторону Лисичанска продвигаются россияне. Из Старобельска в направлении Лисичанска выехали шесть установок для запуска ракет „Точка-У“», — заявил Гайдай в своем telegram-канале. Силы ЛНР ликвидировали иностранных наемников и окружили Лисичанск, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. По словам официального представителя Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко, ВСУ десятками сдаются в плен у Лисичанска. Информацию подтвердил Марочко, передает телеканал 360. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, целью является освобождение Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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