Священники провели молебен об избавлении от бесов на историческом памятнике в Курганской области Фото: Илья Московец © URA.RU

На древнем памятнике Савин-1 в Курганской области прошел крестный ход и молебен бесовских наваждений, которые проводили священники курганской епархии совместно с казаками. Об этом говорится на сайте епархии.

«В ночь на 22 июня прошел, уже ставший традицией, крестный ход из Преображенского храма села Зюзино Белозерского района к археологическому памятнику Савин-1. Здесь по предположению археологов располагалась стоянка или обсерватория древних жителей, и в том числе, приносились жертвоприношения, возможно, и человеческие», — передает епархия.

До этого, в ночь с 21 на 22 июня на Савине-1 собирались неоязычники, чтобы отпраздновать День летнего солнцестояния. «В этот день священники совершают ночную Божественную литургию, а затем идут крестным ходом, чтобы помолиться о заблуждающихся людях, помочь им избавиться от влияния темных сил», — говорит отец Давид Менщиков.

В этом году в богослужении приняли участие местные прихожане, казаки и гости из Кургана. После окончании литургии и крестного хода, они совершили молебен об избавлении от бесовских наваждений и окропили местность святой водой.

Ранее URA.RU писало, что в Белозерском районе Курганской области прошел этнокультурный фестиваль «Едем на Савин». Праздник проводится с 2018 года с перерывом на два года, когда в 2020 и 2021 годах действовали заперты на проведение массовых мероприятий в связи с распространением коронавирусной инфекции.

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Курганские священники провели крестный ход на древнем историческом памятнике Курганская епархия