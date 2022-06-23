На челябинском курорте выступят музыканты со всей России

На Ильименку приезжает до 20 тысяч участников (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Миассе (Челябинская область) на территории курорта ГЛК «Солнечная долина» выступят музыканты со всей России. Как сообщили URA.RU организаторы 46-го Всероссийского Ильменского фестиваля авторской песни, с 24 июня начался заезд участников в палаточный лагерь

«Ильменский фестиваль авторской песни пройдет с 24 по 26 июня. На территории ГЛК „Солнечная долина“ будут работать творческие площадки и выступят более 80 артистов. Сегодня уже начался заезд в палаточный лагерь», — отмечают организаторы.

Среди приглашенных музыкантов значатся Вадим Егоров, Олег Митяев, Тимур Шаов, Галина Хомчик, Веста Солянина, дуэт «Мастер Гриша», ансамбль «Седьмая бригада» и другие представители авторской песни из со многих городов России. В фестивале принимают участие музыканты нового поколения. Это группа «Ирония судьбы», «Необарды» и исполнительница Мари Ануар из Казахстана.

В связи с пандемией коронавируса фестиваль бардовской песни не проводился в регионе два года. В 2020 году мероприятие не проводилось, а в 2021 его пришлось переносить с июня на ноябрь и проводить в челябинском концертном зале им. Прокофьева с трансляцией в интернет.

В этом году министерство культуры области и фонд Олега Митяева возвращаются к прежнему формату фестиваля — на открытом воздухе. Ильменский фестиваль входит в официальный список брендов Южного Урала. Планируется, что фестиваль соберет до 20 тыс. участников.