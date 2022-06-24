Губернатор Куйвашев помог «Уральским авиалиниям» на двух условиях

Авиакомпания сможет позже оплатить налоги Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал постановление о продлении срока уплаты авансовых платежей по налогу на имущество для авиакомпании «Уральские авиалинии». Авиакомпания сможет перенести срок оплаты налога за 1-3 кварталы на конец 2022 года. При этом компания должна выполнить два условия по числу сотрудников и зарплате. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики.

«Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал 24 июня постановление Правительства о продлении срока уплаты авансовых платежей по налогу на имущество организаций в 2022 году. Мера направлена на поддержку авиакомпании „Уральские авиалинии“. Напомним, 2 июня по итогам заседания оперативного штаба Евгений Куйвашев заявил о необходимости поддержать организации региона, работающие в авиаотрасли, — „Кольцово“ и „Уральские авиалинии“», — говорится в сообщении ДИПа.

Депутаты областного заксо рассмотрят постановление 28 июня. «В случае принятия, аэропорту будет на 50% снижен налог на имущество. При этом аэропорт будет обязан сохранить 90% среднесписочной численности работников к 2021 году и обеспечивать достойный уровень заработной платы», — уточнили в ДИПе.

Губернатор отметил, что сфера авиаперевозок испытывает серьезные сложности, а «Уральские Авиалинии» и аэропорт «Кольцово» являются ключевыми организациями области. «Они включены в федеральный и региональный перечни системообразующих организаций и получают соответствующие меры поддержки. Мы должны помочь „Уральским авиалиниям“ и аэропорту „Кольцово“ выйти из ситуации с минимальными потерями, сохранить коллективы высококлассных специалистов и обеспечить доступность», — цитирует Куйвашева ДИП.

Ранее «Уральские авиалинии» и аэропорт Кольцово получили налоговые преференции и дополнительные субсидии из бюджета Свердловской области. Сумму поднимут на 14,5 млн рублей — до 250 млн рублей. Отдельно Куйвашев напомнил опыт пандемии, когда налоговые льготы помогли «Уральским авиалиниям» и Кольцово пережить кризис.

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