Основное празднование пройдет на Красной площади и у Тобольского Кремля Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Тысячи туристов, приехавшие на фестиваль «Лето в Тобольском Кремле», смогут также отпраздновать День города. 435-летие древней столицы Сибири состоится 25 июня. В программе спортивные, творческие и развлекательные мероприятия, выступление Олега Газманова и фейерверк.

«В рамках фестиваля „Лето в Тобольском Кремле“ город посетят порядка 10 000 туристов. Событие совпадает с празднованием Дня города. Поэтому туристы смогут не только посетить мероприятия согласно купленным билетам, но и повеселиться в рамках праздничной программы вместе со всеми жителями Тобольска. Надеемся, это даст им еще больше положительных эмоций», — поделился с URA.RU один из организаторов фестиваля, пожелавший остаться анонимным.

Основное празднование Дня города стартует в 11:40 на Красной площади. Первым событием станет часть фестиваля «Лето в Тобольском Кремле»: концерт виолончелиста Бориса Андрианова и Тюменского филармонического оркестра (12:00 — 13:30).

Продолжится программа выступлениями местных артистов (14:00 — 15:30) и концертом «Тобольск многонациональный» (16:00 — 19:30). Затем гости праздника смогут потанцевать (19:30 — 21:00), а в 22:00 на сцену выйдет Олег Газманов. Завершится вечер фейерверком, начало в 23:00.

Кроме основной площадки 25 июня в городе организуют еще 13 зон для празднования. Жители и туристы смогут увидеть балы — губернский и кадетский, парад невест, стать частью костюмированного шествия и велопробега, посетить творческие мастер-классы, сделать памятные снимки в фотозонах, послушать джаз или средневековую музыку, и многое другое.

Фото: пресс-служба мэрии Тобольска

Фото: пресс-служба мэрии Тобольска

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